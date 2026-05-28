Indra acuerda la venta de Minsait Business Consulting a Waterland Private Equity para reforzar negocios clave

Indra Group - CEDIDA

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Indra Group ha anunciado este jueves un acuerdo con el fondo europeo Waterland Private Equity para vender Minsait Business Consulting (MBC), con el objetivo de "cristalizar valor" y centrarse en reforzar sus negocios estratégicos para hacer una compañía "más fuerte".

Esta desinversión del 100% de MBC, la división de consultoría estratégica de negocio de Minsait, está previsto que se cierre en el último trimestre del año, sujeto a las condiciones habituales de este tipo de transacciones y tras una "transición ordenada", según informa en un comunicado.

La operación, alineada con su plan 'Leading the Future', permite a la compañía "cristalizar valor" en un ámbito que considera "no estratégico" para centrarse en "lo que más contribuye a construir un Indra Group más fuerte, más competitivo y con mayor ambición industrial".

De esta forma, reforzará sus negocios clave -como la defensa, el espacio, la gestión de trafico aéreo, la movilidad o las tecnologías digitales avanzadas- para "avanzar con más fuerza en la transformación del grupo".

"En un contexto en el que el mercado ofrece una ventana de interés inversor por la consultoría de negocio, Indra Group aprovecha esta oportunidad para acelerar su agenda estratégica: liberar palancas para invertir donde el grupo quiere crecer y consolidar su posición, y hacerlo con una narrativa coherente de transformación, concentración y futuro", explica.

Para llevarlo a cabo, la multinacional española sostiene que habrá "una transición ordenada", con "especial atención" a la protección del empleo y los equipos, así como la continuidad del servicio a los clientes, pues Indra y MBC seguirán manteniendo una relación de colaboración en aquellas oportunidades conjuntas que garanticen la continuidad de los proyectos con clientes comunes.

El acuerdo, que contiene las marcas ALG y NAE, incluye el traspaso de unos 1.700 profesionales, concentrados especialmente en España y México, mientras que Indra conserva todo el resto del perímetro de Minsait.