Indra afronta este martes la primera junta de accionistas de la era Recasens y Simón

Archivo - Josep María Recasens. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Indra afrontará este próximo martes, 30 de junio, la primera junta de accionistas de la nueva era liderada por el consejero delegado, Josep Maria Recasens, y el presidente, Ángel Simón, en la que se propondrá, entre otros puntos, establecer en 14 el número de miembros del consejo de administración y repartir un dividendo de 0,30 euros por acción.

La reunión, que tendrá lugar a las 12.30 horas en su sede social de Alcobendas (Madrid), deberá ratificar además a Recasens como consejero ejecutivo de la firma. De hecho, esta es la cita en la que tendría que haber sido reelegido José Vicente de los Mozos de haber seguido en el cargo como primer ejecutivo.

Asimismo, dentro del orden del día, los accionistas abordarán la ratificación y reelección del presidente de la compañía desde principios del mes de abril, Simón, como consejero 'otro externo'.

Igualmente, también se dará 'luz verde' a la determinación de fijar en 14 el número de miembros del consejo, decisión que llega tras la salida del capital de Indra de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y el consiguiente abandono del órgano de gobierno del presidente de la firma familiar, Javier Escribano.

NUEVO CONSEJERO DE AMBER CAPITAL

Además, se aprobará previsiblemente el nombramiento de Magdalena Jacoba Bertram López como consejera dominical en representación de Amber Capital, el tercer mayor accionista de Indra con una participación de algo más del 5%, tras vender un 2% el pasado mes de febrero. El nombramiento de Bertram llega tras la dimisión hace alrededor de un mes del anterior consejero de Amber, Pablo Jiménez de Parga.

También se votará la aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión de la empresa correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025, así como la propuesta de aplicación del resultado y distribución de dividendo de dicho periodo, que será de 0,30 euros brutos, pagadero el 9 de julio.

Entre otros asuntos, se votará la aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros, la entrega de acciones al consejero delegado como retribución variable anual y un plan de incentivos a medio plazo para el periodo 2026-2030.

RECONCILIACIÓN ENTRE INDRA Y SANTA BÁRBARA

Esta junta llega tras unos días algo convulsos y de incertidumbre tanto para Indra como para el propio sector de defensa europeo. En concreto, este pasado miércoles se conoció que la firma española negociaba con Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la filial europea de General Dynamics, crear una empresa para ganar contratos militares terrestres.

En concreto, ambas firmas, hasta ahora enfrentadas por la adjudicación de los programas de artillería a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), acercan posturas para crear una 'joint venture' o empresa conjunta con el objetivo de unir fuerzas de cara a conseguir contratos militares terrestres.

Esta operación supondría un acercamiento inédito entre las dos empresas, ya que hace apenas una semana Santa Bárbara decidió recurrir ante la Audiencia Nacional (AN) la adjudicación de los mencionados programas de artillería por un valor total de más de 7.000 millones de euros. Cabe recordar que Santa Bárbara apuró el plazo para seguir con el proceso hasta el último día y alegó que se trataba de un "recurso procedimental".

Además, desde la firma reconocían que, paralelamente, se estaban produciendo conversaciones con Indra con el propósito de "unir al sector, generar sinergias y aprovechar todas las capacidades industriales y tecnológicas existentes en España". "Santa Bárbara confía en el resultado de las gestiones que se están realizando", aseguraron, en referencia tanto al procedimiento judicial como a las conversaciones con la multinacional liderada por Ángel Simón.

Igualmente, en el ámbito europeo de la defensa, esta semana ha trascendido que el Gobierno alemán cancelará un proyecto multimillonario para construir seis fragatas F126, el mayor buque de guerra encargado por la Armada alemana desde la Segunda Guerra Mundial.