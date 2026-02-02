Indra busca socios financieros e industriales para quintuplicar la inversión de su fondo hasta 1.000 millones

Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Estrategia y Fusiones y Adquisiciones de Indra, Manuel Ausaverri, ha afirmado este lunes que la compañía ambiciona elevar la capacidad de su fondo de inversión en empresas tecnológicas de carácter dual (civil y militar), Indra Ventures, dotado en la actualidad con 200 millones de euros, hasta los 1.000 millones de euros, para lo cual necesitarán "socios financieros e industriales".

"Creamos Indra Ventures con una voluntad muy clara (...), que es apoyar a empresas tecnológicas muy avanzadas, disruptivas, pequeñas, para hacerlas grandes y poder ponerlas al máximo de su potencial en términos de capacidad de producción. Para eso, hemos creado un fondo con 200 millones de euros, de los que Indra pone una parte de ellos, pero también el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) y otros socios privados", ha explicado Ausaverri en el marco de su participación en el 'Observatorio de Defensa' organizado por el diario 'El Español'.

"Pero nuestra ambición no acaba ahí, en este fondo de 200 millones. Estamos ya levantando la vista y ambicionando un fondo de 1.000 millones de euros (...) porque creemos que hay oportunidades, que hay mucho potencial. Hablo fundamentalmente de España, pero no solo de España", ha subrayado.

No obstante, Indra todavía no ha definido la estructura a través de la cual quintuplicará esa capacidad de Indra Ventures, según han señalado a Europa Press fuentes de la empresa.

Ausaverri también ha apuntado que, en el caso de España, el objetivo es "elevar el nivel de la industria" pero empezando "por abajo", por las startups.

El directivo ha ahondado asimismo en que Indra está una "buena posición" para llevar a cabo la tarea de desarrollar el ecosistema nacional de empresas de defensa dado que ahora mismo participa en la gran mayoría de los programas de modernización militar en España.

"Es parte de nuestra misión, es parte de lo que se nos está pidiendo y nosotros abrazamos esa misión, de ayudar a crear un ecosistema de empresas por debajo de nosotros sólidas financieramente, que crezcan, que ganen dinero y que acaben conformando un ecosistema de defensa nacional estable, potente y que, cuando la ola de Ucrania pase y cuando la ola de la defensa pase, sea una industria fundamentalmente exportadora", ha agregado.