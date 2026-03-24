Indra celebra mañana su consejo entre las dudas sobre la continuidad de Ángel Escribano como presidente

Archivo - El presidente de Indra, Ángel Escribano, durante la segunda jornada del VI Foro Internacional Expansión, en el Parador de Alcalá de Henares, a 22 de mayo de 2025, en Alcalá de Henares, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Indra celebra este miércoles, 25 de marzo, una reunión de su consejo de administración en medio de las dudas sobre la continuidad de Ángel Escribano como presidente de la firma.

Aunque no figura en el orden del día, en esta cita podría resolverse esta cuestión, después de que Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), propiedad de los hermanos Escribano, renunciase a la operación de integración con Indra y Ángel Escribano se mantuviese al frente de la compañía de defensa y tecnología, como medida para resolver el conflicto de interés detectado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), principal accionista de Indra con un 28% del capital.

Pese a ello, esta solución no satisface las expectativas del Gobierno, porque podría dar al traste con el objetivo de convertir a Indra en el campeón español de la industria de defensa, por lo que la presión sobre la continuidad de Escribano al frente de la empresa continúa.

En cualquier caso, fuentes conocedoras de la reunión han asegurado a Europa Press que en el orden del día del consejo no figuran ni este asunto ni el de la permanencia de De los Mozos como consejero delegado.

En este sentido, las mismas fuentes, a pesar de reconocer que el mandato de De los Mozos termina el próximo mes de junio, tres años después de acceder al cargo y cuando la junta de accionistas tendrá que aprobar su renovación, han afirmado que se trata de un consejo "totalmente rutinario" para supervisar la marcha de la compañía y no de uno extraordinario para tratar la inestabilidad en la cúpula de Indra.

Para cambiar al presidente de Indra hace falta una mayoría simple de los miembros del consejo de administración presentes en la reunión (más votos a favor que en contra), ya que la ley y los estatutos de la sociedad no exigen una mayoría reforzada específica para el cese del presidente del consejo.

Aunque hasta ahora Escribano contaba con el apoyo del bloque de consejeros independientes y de los fondos de inversión presentes en el capital de Indra, que han respaldado su gestión frente a las presiones del Gobierno para destituirle, se desconoce si alguno puede cambiar el signo de su voto para no bloquear el deseo del principal accionista en representación del Estado, a la postre, el adjudicador de los contratos a la compañía en materia de defensa.