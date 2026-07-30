Indra construirá una nueva fábrica de vehículos militares en As Pontes (Galicia) por 18 millones de euros

Sede de la compañía española de defensa Indra en Arroyo de la Vega (Madrid). - INDRA

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Indra pondrá en marcha una nueva fábrica de vehículos militares en As Pontes (La Coruña) mediante una inversión de unos 18 millones de euros, lo que transformará el norte de España en "uno de los mayores polos industriales de plataformas terrestres de Europa".

Según se desprende de la nota de prensa publicada, la compañía española de defensa ya ha adquirido unos terrenos de más de 50.000 m2 con una superficie construida de casi 15.000 m2 para levantar la instalación en cuestión.

La misma, una vez esté acabada, creará entre 70 y 120 empleos de alta cualificación, además de "numerosos puestos de trabajo indirectos" en la cadena de suministro, proveedores y servicios asociados.

Está previsto que el centro de As Pontes asuma la integración de los vehículos anfibios de combate, vehículos lanzapuentes y sistemas de artillería sobre ruedas que Indra desarrollará para las Fuerzas Armadas españolas.

La fábrica contará con capacidad para integrar, probar, validar y poner en servicio estos sistemas, así como con nuevas capacidades industriales para abordar programas de alta complejidad y una pista de pruebas propia que contribuirá a acelerar la ejecución y entrega.

As Pontes se sumará a la planta que Indra ya tiene en Gijón (Asturias), lo que elevará la superficie industrial construida de la división especializada en vehículos terrestres, Indra Land Vehicles, hasta los 40.000 m2. Esta cifra podría llegar a 55.000 m2 con una tercera fábrica en el corredor norte aún en proceso de selección.

Solo en el ámbito de la fabricación de vehículos en esta zona de España, Indra dispondrá de una capacidad de integración y producción de alrededor de 500 unidades al año, lo que, según la firma de defensa, convertirá a dicha región en uno de los mayores polos industriales especializados en plataformas terrestres de Europa.

"Lo que estamos construyendo en el corredor norte es mucho más que una ampliación de nuestra capacidad productiva. Estamos desarrollando una nueva generación de fábricas diseñadas desde cero para integrar digitalización avanzada, automatización e IA con el objetivo de situarlas entre las más eficientes y competitivas de Europa", ha afirmado el consejero delegado de Indra, Josep María Recasens.

COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO

Las inversiones de Indra en el norte del país se enmarcan dentro de un plan más amplio para reforzar su huella industrial en todo el territorio nacional a través de los tres corredores definidos por el Ministerio de Defensa en su Estrategia Industrial de Defensa.

En este sentido, Indra contempla multiplicar su superficie productiva al pasar de unos 36.000 m2 a más de 154.000 m2 mediante una inversión superior a los 200 millones de euros y la creación de más de 1.000 empleos industriales directos y 1.400 puestos de trabajo de ingeniería y alta cualificación.