Indra se dispara casi un 5% tras captar casi 6.582 millones en préstamos estatales para programas militares

Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 5 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cotización de Indra se disparaba un 4,84%, hasta los 42,48 euros por acción, en las primeras horas de la sesión bursátil de este miércoles después de que en la jornada anterior, con los mercados ya cerrados, se diese a conocer que el Gobierno ha concedido a la compañía y a sus socios 6.582 millones de euros en préstamos al 0% de interés para prefinanciar la ejecución de varios programas de modernización militar.

Tanto Indra, como las compañías en la que participa y las uniones temporales de empresas (UTE) de las que forma parte para el desarrollo de los mencionados programas han copado casi el 96% de los 6.890 millones de euros que ha concedido el Ejecutivo en los tres reales decretos aprobados este pasado martes para prefinanciar la modernización militar del país.

De este modo, la cotización de Indra en torno a las 11.30 horas de este miércoles alcanzaba un nuevo récord histórico al superar la cota de los 42 euros por título y rozar los 43 euros por acción.

La compañía presidida por Ángel Escribano cerró la sesión bursátil del martes con su cotización en 40,52 euros por título, lo que supone una revalorización del 135,58% en lo que va de año y del 7,25% en comparación con el 1 de octubre.

De este modo, la capitalización bursátil de Indra al cierre del martes alcanzó los 7.158 millones de euros, más del doble que los 3.038 millones de euros con los que arrancó el año.

En caso de que la acción de Indra se mantenga en el nivel de las primeras horas de la sesión de este miércoles, es decir, en torno a 42,84 euros por título, la compañía añadiría alrededor de 400 millones de euros de capitalización.