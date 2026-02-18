Indra Y ELT firman un acuerdo marco para reforzar su cooperación estratégica en defensa multidominio

Firma entre Indra y ELT - INDRA

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Indra y la compañía ELT, especializada en el desarrollo y la aplicación de tecnologías innovadoras y propias en el uso del espectro electromagnético y el ciberespacio, han firmado un acuerdo marco de colaboración destinado a fortalecer su cooperación industrial y tecnológica en la defensa multidominio.

Así, tal y como han informado las empresas en un comunicado este miércoles, dicho acuerdo establece un marco común para desarrollar y fomentar la colaboración en tres áreas "clave", el dominio terrestre, el dominio espacial y los sistemas aéreos no tripulados (UAVs).

Además, une a dos actores "estratégicos" del ecosistema europeo de defensa, aprovechando capacidades complementarias y alineando su visión tecnológica y su madurez operativa, con el fin de reforzar el desarrollo de capacidades críticas en Europa, la soberanía tecnológica y la autonomía estratégica frente a los desafíos actuales.

SUPERIORIDAD EN MATERIA DE INFORMACIÓN

Por un lado, Indra contribuirá con sus capacidades como integrador en programas de defensa de nueva generación y su liderazgo en sistemas multidominio, tecnología radar, espacio, guerra electrónica y ciberdefensa.

Y por otro, ELT aportará su especialización en tecnologías EMSO (Electromagnetic Spectrum Operations)- soluciones y sistemas avanzados destinadas a garantizar el control, la protección y la explotación del espectro electromagnético en operaciones militares- con el fin de obtener superioridad en materia de información y ventajas operativas.

El presidente de Indra Group, Ángel Escribano, ha señalado que "este acuerdo con ELT Group consolida la ambición de Indra de impulsar una defensa europea más soberana, interoperable y multidominio". "Al unir capacidades complementarias, damos un paso decisivo para desplegar soluciones europeas de alto valor que protegen a nuestros ciudadanos y refuerzan la autonomía estratégica del continente en los dominios terrestre, espacial y sistemas no tripulados", ha añadido.

SOLUCIONES AVANZADAS DE GUERRA ELECTRÓNICA

Para el consejero delegado de la firma, José Vicente de los Mozos, se trata de un acuerdo que "abre oportunidades inmediatas para presentar propuestas integradas y competitivas en programas europeos, combinando la experiencia de Indra con la especialización de ELT en soluciones avanzadas de guerra electrónica, inteligencia de señales, monitorización del espectro y protección de comunicaciones críticas para entornos multidominio".

"Hoy en día, dominar el espectro electromagnético es esencial porque gran parte de la tecnología militar moderna depende de él", ha añadido, enfatizando que al unirse a ELT puden "reforzar sus capacidades conjuntas, avanzar de forma coordinada en el marco europeo, ampliar su cartera en los ámbitos priorizados y ofrecer soluciones soberanas que incrementen la resiliencia y la superioridad operativa de sus clientes".

De su lado, el presidente y consejero delegado de ELT, Enzo Benigni, ha afirmado que "este acuerdo supone un importante paso adelante para reforzar la cooperación industrial europea en el sector de la defensa". "Indra y ELT ya han colaborado activamente en programas en consorcio como Eurofighter y comparten una visión común sobre la necesidad de desarrollar tecnologías avanzadas y capacidades integradas para abordar los nuevos desafíos multidominio", ha comentado.

Por último, las empresas han resaltado que con esta firma dan un "paso decisivo hacia la consolidación de una cooperación industrial estratégica, promoviendo un ecosistema industrial de defensa más robusto, capaz de ofrecer soluciones tecnológicas soberanas de alto valor añadido para garantizar la seguridad y estabilidad en un entorno global multidominio cada vez más complejo".