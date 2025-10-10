Indra firma con Ficosa una alianza para colaborar en el ámbito de la defensa

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Indra Group y Ficosa Inversión han firmado este juevesuna alianza para colaborar en el ámbito de la defensa. En concreto, el acuerdo de colaboración abordará los equipos electroópticos con capacidades de apoyo a la conducción y vigilancia LSAS (Local Situational Awareness System) para los vehículos VCR 8x8 Dragón y VAC.

El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, y el consejero de Ficosa Inversión, han explicado que ambas compañías trabajan con planes de inversión orientados a la vertebración de un tejido industrial. Esta alianza entre Indra y Ficosa Inversión refleja la capacidad tractora de estas empresas.

Al mismo tiempo, han resaltado la importancia de atender las necesidades de la industria de la defensa. "Es fundamental que se aprovechen al máximo las capacidades tecnológicas de las empresas españolas para mejorar los contenidos tecnológicos y los sistemas de defensa de la industria española", han dicho.

Además, este acuerdo también aporta capacidades de prototipado, industrialización y fabricación, en especial en el ámbito de la electrónica, así como la colaboración en desarrollos tecnológicos disruptivos.

Indra Group aporta a esta alianza, ha explicado en un comunicado, sus tecnologías duales, su experiencia como tractora de la industria de defensa en grandes consorcios y su capacidad para generar empleo de calidad en todo el territorio. Solo en esta autonomía cuenta con doce sedes --siete en Barcelona, tres en Girona, una en Lleida y una en Tarragona-- y más de 3.500 profesionales.

Ficosa Inversión aporta, a través de sus participadas, tecnologías duales que permiten dar autonomía tecnológica al sector de defensa en España. A la vez, permite aplicar su larga experiencia en el desarrollo de toda la cadena de valor aguas arriba, involucrando a una elevada cantidad de empresas de nivel 2 y nivel 3 que se ven integradas en este desarrollo del tejido empresarial.