Indra firma con la ingeniera Ghenova para colaborar en proyectos de los programas de modernización de defensa

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Indra ha firmado un acuerdo de colaboración con la multinacional de origen andaluz Ghenova Ingeniería para que aporte sus capacidades en proyectos de los Programas Especiales de Modernización (PEM), tal y como ha indicado la firma en un comunicado este viernes.

El objetivo de este convenio es proporcionar a las Fuerzas Armadas los "mejores productos y servicios con tecnología que contribuya a la soberanía nacional", así como explorar oportunidades en programas europeos y otros mercados internacionales.

Con más de 40 años de experiencia y más de 1.300 profesionales, Ghenova ofrece servicios integrales y multidisciplinares de ingeniería, consultoría y soluciones tecnológicas para proyectos complejos, complementarios a los de Indra y que pueden ser de gran utilizad para los mencionados PEM.

ESPECIALIZADA EN APOYO LOGÍSTICO EN EL ÁMBITO NAVAL

Ambas compañías ya han colaborado en proyectos de apoyo logístico en el ámbito naval, uno de los sectores en los que la compañía con sede central en Sevilla está especializada.

Con presencia en Andalucía, Asturias, Galicia, o Madrid, así como en Reino Unido, Australia, Arabia Saudí o Brasil, entre otros, también cuenta con una huella industrial coincidente con la de Indra y de especial interés en el caso de Córdoba y Gijón, ciudades en las que la multinacional está concentrando sus capacidades de fabricación de radares y vehículos terrestres.

De esta forma, Ghenova pasa a contribuir a la cadena de suministro global de Indra, que refuerza su red de socios y contribuye a que las oportunidades e inversiones que están llegando al sector de la defensa alcancen a compañías y pequeñas y medianas empresas (pymes) de todo el territorio nacional, "generando tecnología, conocimiento y propiedad intelectual e industrial 100% nacional".

CONTRIBUIR A LA COHESIÓN TERRITORIAL

En este sentido, Indra ha comentado que, como "empresa tractora, contribuye además a mejorar la proyección y competitividad de sus colaboradores en el mercado internacional".

La directora de negocio Naval de Indra, Ana Belén Buendía, ha destacado que "para Indra es clave contar con empresas de todo el territorio nacional con capacidades para apuntalar la fuerte y urgente demanda que vive el sector de la defensa de desarrollar y fabricar soluciones altamente innovadoras".

"Afortunadamente, en España contamos con empresas increíbles, con grandes capacidades, que hoy tienen por delante una oportunidad única para demostrar lo que valen y cuentan con Indra como aliada para hacerlo", ha añadido.

Por su parte, el director de Desarrollo de Negocio de Ghenova, Daniel Hernanz, ha señalado que para la compañía, que ha ido creciendo "poco a poco y conoce la dificultad para acceder a determinados proyectos o mercados, ir de la mano de Indra es una ventaja, a la par que un orgullo en este objetivo compartido de contribuir a la soberanía tecnológica y al desarrollo socioeconómico de España".

"Queremos ser parte del proyecto para convertir a España en una referencia en Defensa", ha incidido.

Con este acuerdo con Ghenova, Indra ha subrayado que "sigue demostrando su compromiso de cumplir los requisitos" fijados por el Ministerio de Defensa en su Estrategia Industrial de Defensa, que no solo reconoce que para contar con unas Fuerzas Armadas modernas se necesita una industria de defensa fuerte, sino que además fija el objetivo de que la actividad industrial del sector llegue a diferentes regiones del país para contribuir a la cohesión territorial.

"El papel de empresas ya consolidadas como Ghenova Ingeniería es clave, pero también lo es el de pymes, centros de investigación y universidades, que aportan una especialización y conocimiento tecnológico de enorme valor", ha concluido la empresa.