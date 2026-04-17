Indra y el negocio de defensa de Iveco (Leonardo) firman para fabricar un vehículo de combate por 370 millones

Nuevo vehículo de combate de infantería de Marina española. - INDRA

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Indra Land Vehicles y el negocio de defensa de Iveco (IDV), compañía de la italiana Leonardo, han alcanzado un acuerdo estratégico que sienta las bases para la entrega del nuevo Vehículo Anfibio de Combate de Infantería de Marina (VACIM) con una inversión de 370 millones de euros hasta 2030.

Este vehículo ha sido solicitado por el Ministerio de Defensa de España en el marco de un Programa Especial de Modernización (PEM), tal y como ha informado Indra este viernes, que ha destacado que este contrato constituye un "hito clave" orientado a dotar a la Infantería de Marina española de "capacidades críticas, de vanguardia y plenamente interoperables, al tiempo que refuerza su potencial de proyección anfibia y sus operaciones en entornos litorales".

La colaboración con IDV permitirá la integración de plataformas de "última generación, con altos niveles de movilidad, protección y fiabilidad", para misiones tanto marítimas como terrestres.

EL PROGRAMA SE REALIZARÁ ENTRE GIJÓN Y UN NUEVO CENTRO PRODUCTIVO

Desde el punto de vista industrial, el contrato -que incluye el suministro por parte de IDV de 34 plataformas Superav- aporta un "elevado" valor estratégico a ambas compañías, ya que para Indra supone "reforzar su papel como integrador español de referencia, ampliar su catálogo con soluciones anfibias y consolidar su cadena de valor en el ámbito de las plataformas de combate".

De su lado, para IDV, la colaboración abre nuevas oportunidades de cooperación industrial sostenida en España, al tiempo que reafirma su tecnología como "estándar de referencia en capacidad anfibia, alto rendimiento y movilidad avanzada en los dominios marítimo y terrestre".

En el marco del programa, Indra entregará las variantes de Transporte de Tropas, Mando y Control, Recuperación y Ambulancia del VACIM, integrando las plataformas Superav 8x8 con los sistemas de misión requeridos por el Ministerio de Defensa. Estas tareas, que se llevarán a cabo en las instalaciones industriales de Indra en España, incluirán la instalación de dichos sistemas, así como la adaptación funcional, validación y entrega final de los vehículos configurados para la Infantería de Marina.

En concreto, este programa, tal y como ha explicado el director general de Indra Land Vehicles desde el pasado mes de agosto, Francisco (Frank) Torres, está previsto que esté integrado "a caballo" entre las instalaciones del Tallerón de Gijón y un nuevo centro productivo, del que aún no se ha definido su localización.

"Lo que sí que es importante y relevante es que será integrado 100% en España con todos los sistemas de visión y control", ha añadido. Por su parte, el director de Ventas de IDV, Nazario Bianchini, ha comentado que "el Superav 8x8 ya ha sido seleccionado por el Cuerpo de Marines de Estados Unidos (EEUU) y por las Fuerzas Armadas italianas".

"En EEUU, la plataforma anfibia de IDV sirve como base del Amphibious Combat Vehicle (ACV), suministrado en colaboración con BAE Systems, mientras que en Italia, el Superav, equipado con sistemas de armas de Leonardo, es la base del Veicolo Blindato Anfibio (VBA)", ha relatado, subrayando que gracias a este contrato IDV suministrará una plataforma blindada anfibia "de última generación, lo que permitirá a España renovar y ampliar su flota de vehículos de Defensa Nacional y afrontar de forma eficaz los desafíos operativos actuales y futuros".

En este sentido, Torres ha declarado que esta colaboración supone un "paso decisivo" dentro del proyecto para dotar a la Infantería de Marina española de las capacidades que exigen los escenarios actuales, y "marca el inicio de una relación industrial estable y de largo recorrido".

"El contrato, junto con la entrega por parte de Indra de nuevas variantes especializadas, reforzará las capacidades anfibias de nuestras Fuerzas Armadas y permitirá a Indra continuar consolidando una base industrial sólida, innovadora y orientada al futuro", ha concluido.

Por último, Indra ha resaltado que con este contrato ambas empresas "consolidan las bases de una alianza estratégica que se espera se extienda a futuros programas y desarrollos conjuntos, impulsando así la innovación, la soberanía tecnológica y la competitividad del sector en España".