Indra ratificará a su nuevo CEO, Josep María Recasens, como consejero ejecutivo en su junta del 30 de junio

Archivo - Josep María Recasens. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Indra ratificará en su junta de accionistas, que se celebrará previsiblemente el próximo 30 de junio en segunda convocatoria, al recién nombrado consejero delegado (CEO) Josep María Recasens como consejero ejecutivo de la firma, según ha indicado en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles.

La reunión tendrá lugar a las 12.30 horas en su sede social de Alcobendas, en Madrid.

Dentro del orden del día, los accionistas abordarán la ratificación y reelección del presidente de la compañía desde principios del mes de abril, Ángel Simón Grimaldos, como consejero 'otro externo', así como el nombramiento de Magdalena Jacoba Bertram López como consejera dominical en representación de Amber Capital, el tercer mayor accionista de Indra con una participación de algo más del 5%, tras vender un 2% el pasado mes de febrero.

El nombramiento de Bertram llega tras la dimisión este pasado martes del anterior consejero de Amber, Pablo Jiménez de Parga.

Asimismo, se votará la aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión de la empresa correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025, así como la propuesta de aplicación del resultado y distribución de dividendo de dicho periodo, el cual no especifica.

Entre otros asuntos, se votará la aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros, la entrega de acciones al consejero delegado como retribución variable anual y un plan de incentivos a medio plazo para el periodo 2026-2030.

Los accionistas que lo deseen podrán ejercer sus derechos de voto y delegación a distancia mediante correspondencia postal o a través de medios electrónicos, o bien asistir a la junta de forma telemática por medio de la plataforma habilitada en la página web corporativa de la entidad.