Indra refuerza su posición en Emiratos Árabes Unidos como empresa tecnológica y de defensa con nuevos acuerdos

El Consejero Delegado De Indra, José Vicente De Los Mozos; El Presidente De Indra, Ángel Escribano, Y El Consejero Delegado De Edge, Hamad Al Marar, Durante La Firma De Los Acuerdos Entre Ambas Empresas En El Salón Aeronáutico De Dubái.

Indra ha suscrito tres acuerdos estratégicos con empresas de Emiratos Árabes Unidos en el marco del salón Aeronáutico de Dubái (Dubai Air Show) para reforzar su posición como empresa tecnológica y de defensa en el país.

Por un lado, Indra ha firmado un acuerdo con la compañía aeroespacial Calidus para establecer en Al Ain (Emiratos Árabes Unidos) un centro regional de simulación y entrenamiento estratégico para controladores de tráfico aéreo y para plataformas aeroespaciales y de defensa que dará servicio a Oriente Medio y partes de Asia, África y Europa.

Cabe recordar que Indra es uno de los principales fabricantes mundiales de simuladores y, según sus cifras, ha suministrado alrededor de 400 sistemas a más de 50 clientes en 23 países.

Por otro lado, la compañía ha suscrito dos nuevos acuerdos con Edge, la principal empresa de defensa de Emiratos Árabes Unidos y con la que Indra ya tiene una 'joint venture' de radares denominada Pulse.

De hecho, uno de los acuerdos servirá para formalizar la ampliación de esta empresa conjunta para que, además de los radares, también incluya el desarrollo conjunto de capacidades "avanzadas" de guerra electrónica para Oriente Medio y "otros mercados".

La colaboración actual entre ambas empresas se centra en el desarrollo de tecnologías en materia de radares para los mercados que no pertenezcan a la OTAN.

En ese sentido, la compañía española ha remarcado que las capacidades de guerra electrónica son "esenciales para intervenir en cualquier conflicto moderno" dado que aseguran el control del espectro electromagnético y niegan al adversario el acceso al mismo, lo cual limita su capacidad operativa.

Por último, el otro acuerdo con Edge está encaminado a la creación de una empresa conjunta en España para el desarrollo, la producción y el mantenimiento de municiones merodeadoras (conocidas también como drones 'kamikaze') y armas inteligentes para los España, Europa y otros países seleccionados pero no especificados.