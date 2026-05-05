La industria de defensa española llama a la cooperación, "a creérselo" y a acelerar la tecnología disruptiva

Representantes de Grupo Oesía, Aicox, Santa Bárbara Sistemas, Digeid, Sapa y Urovesa, durante la Jornada Seguridad y Defensa 'Innovación y visión estratégica', a 5 de mayo de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Press. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La industria de defensa española ha coincidido este martes en hacer un llamamiento a la cooperación, al diálogo y a suscribir alianzas ante un "cambio de paradigma" mundial en este ámbito, además de destacar la necesidad de "acelerar" sus programas y con la confianza en que el sector se encuentra en la "primera división" en el ámbito internacional.

Así se han expresado los responsables de empresas e instituciones del sector de la defensa y la tecnología (Digeid, Aicox, Sapa, Santa Bárbara Sistemas, Urovesa y Oesía) durante la 'II Jornada de Seguridad y Defensa Global', organizada por Europa Press.

En la mesa redonda 'Desarrollo de la industria de defensa en España: retos y oportunidades', el presidente y CEO de Urovesa, Justo Sierra Rey, y el director ejecutivo de Estrategia de SAPA, Raúl Blanco Díaz, han compartido que la industria está acelerando ante un contexto geopolítico que ha cambiado en los últimos años y que incluye plazos más exigentes en las entregas.

Por su parte, el adjunto al director de la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (Digeid), Héctor Casado López, y la directora de Transformación y Crecimiento de Santa Bárbara Sistemas, Pilar García, han coincidido en que el sector se encuentra en la "primera división" y han llamado a "creérselo" y a fomentar la "cooperación" entre las empresas.

"La defensa de un país es tan fuerte como su industria de defensa, y tenemos una industria de defensa muy fuerte", ha afirmado Casado, para quien esta tiene "una oportunidad de oro para la próxima década".

De su lado, Pilar García ha destacado que una "visión a largo plazo y cooperativa va a ser diferencial" ante la necesidad de buscar oportunidades de incorporar a otros sectores a la industria de defensa, y se ha mostrado convencida de que las empresas deben "responder a las expectativas", porque ahora ya no hay "excusas".

Para el general y director de Estrategia de Grupo Oesía, Salvador Álvarez Pascual, "las empresas han aprendido durante una década a subsistir con un mercado interior muy exiguo", lo que las ha llevado a mirar al exterior y exportar, y ahora Europa ha "despertado" y representa casi la mitad del gasto mundial.

TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS

"Lo que nos va a distinguir y hacer más productivos y rápidos y solucionar cuellos de botella es la tecnología", ha sostenido Raúl Blanco durante el debate.

Justo Sierra ha admitido que los drones no tripulados forman parte de un "cambio de paradigma", pero ha dejado claro que "nunca" dejarán de fabricar vehículos tripulados, ya que los conflictos "no dejan de ser una lucha por el territorio" en la que necesitas personas, mientras que Salvador Álvarez ha matizado que, a pesar de las imágenes de trincheras, la guerra en Ucrania es el conflicto "más tecnológico hasta la fecha".

"Efectivamente estamos en un cambio de paradigma", en el que sistemas muy pequeños y muy baratos "neutralizan sistemas muy caros", y hay que "ir inyectando capacidades de baja tecnología, escalables y reproducibles muy rápidamente" y ponerlas en plazos cortos en el campo de batalla, ha añadido.

"La tecnología es la que nos va a dar la capacidad de disuasión, pero la que nos da la superioridad en el enfrentamiento va a ser la disruptiva", ha matizado.

LA FINANCIACIÓN DEBE LLEGAR RÁPIDO, TAMBIÉN A LAS PYMES

En línea con el resto de ponentes, el CEO de Aicox, Carlos F. Laborda, ha destacado que la relevancia de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y de las empresas de mediana capitalización ('midcaps') es "absoluta" y que son "responsables del éxito de todo lo que está pasando".

Los expertos han coincidido en la voluntad de contar con el tejido de las pymes en la cadena de suministro y como socias y colaboradoras de las grandes empresas y han apoyado la necesidad de que la financiación de los Programas Especiales de Modernización (PEM) llegue más rápido, desde el diseño inicial hasta el contrato final.

"Estamos en un momento que no es comparable a hace cinco o diez años" y el volumen de inversión va a ser del 2% del PIB anualmente, unos 30.000 millones de euros anuales, por lo que hay que ser "muy ágiles" ante la existencia de unos plazos y niveles operativos "mucho mas exigentes", ha avisado el director ejecutivo de Estrategia de SAPA.

NECESIDAD DE UNA LEY DE PLANIFICACIÓN MILITAR

Los representantes de Aicox y Oesía han planteado de forma constructiva que "hay margen de mejora" en ese aspecto y que, para ello, se puede mirar a lo que hacen otros países, con un enfoque previo a la adjudicación y más antelación o con una Ley de planificación militar, que permitiría a las empresas ver hacia dónde se dirigen.

Salvador Álvarez ha apuntadp asimismo a la creación de una agencia de programas de defensa o armamento, un pacto nacional y una revisión de toda la normativa contractual y presupuestaria: "Tenemos un traje legislativo" y unas leyes que "nos impiden" ser rápidos, ágiles y eficaces, ha lamentado.

En contraste, la directora de Transformación y Crecimiento de Santa Bárbara Sistemas ha señaladp que las empresas grandes comparten con la Administración "la responsabilidad que la financiación permee".

"Tenemos que hacernos muy conscientes de esa responsabilidad" y "asegurar que somos rápidos, ágiles en derivar y cascadear esos presupuestos", ha zanjado.