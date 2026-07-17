Las inmobiliarias anticipan menores ventas y menores subidas de precios para el tercer trimestre

Las inmobiliarias anticipan menores ventas y subidas de precios para el tercer trimestre, según Idealista. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las agencias inmobiliarias han rebajado sus expectativas para el tercer trimestre de 2026, anticipando menores ventas y menores subidas de precios, según la Encuesta de Sensibilidad Inmobiliaria (ESI) del portal inmobiliario idealista.

En este contexto, la actividad para los próximos meses revela caídas en todos los indicadores, especialmente, en las previsiones de incremento de precios, tanto en el mercado de compraventa (55,4) como en el de alquiler (54,4).

Por otro lado, la prudencia se muestra como el "síntoma generalizado" en un momento en el que las transacciones hasta mayo se han reducido en un 3,4% y los agentes han adelantado un "mayor tiempo de negociación para cerrar operaciones.

Con respecto al indicador de ventas, un 41% de los agentes espera vender más viviendas en los tres meses siguientes, un porcentaje que ha caído siete puntos porcentuales en comparación al segundo trimestre de 2026.

Al mismo tiempo, quienes anticipan vender menos han pasado del 20% al 26%, lo que ha dibujado un panorama de menor actividad comercial en el horizonte inmediato.

En esta línea, el porcentaje de agencias que espera captar más inmuebles ha retrocedido ligeramente, del 43% al 41%, mientras que las que prevén captar menos han aumentado del 21% al 24%.

Sin embargo, el informe revela que las previsiones en las expectativas de precios han resultado más pronunciadas. Así, mientras que en el segundo trimestre el 39% de los agentes creía que los precios de venta en su zona subirían, en el tercer trimestre esa proporción se ha reducido casi a la mitad, hasta el 23%.

En paralelo, quienes esperan que los precios se mantengan estables han pasado del 51% al 59%, y los que han anticipado bajadas han escalado del 6% al 16%, su nivel más alto en lo que va de año.

LA ESCASEZ DE OFERTA DE VIVIENDAS "AHOGA" AL ALQUILER

La captación de pisos para alquilar sigue siendo "negativa", con más agencias estimando menos viviendas en su portfolio que un incremento, según la estadística de Idealista.

De hecho, un 27% ha destacado que captará menos viviendas, y ya un 32% de las agencias encuestadas ha afirmado que no actúa en el mercado de arrendamiento debido a las "trabas administrativas" que ha impuesto la Ley de Vivienda.

En cuanto a los precios de alquiler, la tendencia es similar a la observada en venta, ya que la expectativa de subidas cae del 37% al 27%, mientras que quienes esperan que los precios se mantengan ganan peso, pasando del 48% al 56%.

Por su parte, los agentes inmobiliarios encuestados han asegurado que, prese a la escasez de oferta, las rentas han llegado a un "cierto límite", y que los futuros inquilinos "no pueden asumir esos precios".

En conjunto, la Encuesta de Sensibilidad Inmobiliaria de idealista confirma que, aunque la mayoría sigue sin anticipar bajadas generalizadas, el escenario de estabilidad de precios "gana terreno" como pronóstico mayoritario entre los profesionales del sector.