Interovic alerta del impacto del acuerdo UE-Australia y pide que el ovino sea declarado "sector sensible"

Archivo - Ovejas con un cordero en primer plano - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Interovic, la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino de Carne, ha advertido de que el acuerdo UE-Australia puede borrar cerca de 770.000 hectáreas de pastos y avisa que el volumen de importaciones solicitado por Australia tendrá un impacto "significativo" sobre la producción nacional, según informa en un comunicado.

"Actualmente, la Unión Europea importa desde Australia unas 5.851 toneladas de carne de ovino y caprino. Sin embargo, en el marco de las negociaciones comerciales, Australia está planteando ampliar este contingente hasta 67.000 toneladas, lo que supondría multiplicar por 11 el acceso actual al mercado europeo y poner en grave riesgo la producción ovina y caprina de Europa", ha explicado el presidente de Interovic, Raúl Muñiz.

En términos de mercado, esta cantidad representaría alrededor del 11% del consumo total de carne de ovino en la Unión Europea, lo que equivaldría a la entrada de 3,35 millones de corderos adicionales en el mercado comunitario.

La interprofesional ha alertado que este impacto no se limita únicamente a cifras comerciales, ya que detrás de cada explotación ganadera existe un territorio, un sistema de producción y una forma de gestionar el paisaje.

Así, si se tiene en cuenta que una explotación extensiva media utiliza en torno a 70 hectáreas de pastos, el efecto territorial de esta competencia podría alcanzar hasta 770.000 hectáreas de superficie ganadera, una extensión equivalente a tres veces Luxemburgo.

COMPETENCIA DESLEAL

La preocupación del sector no es únicamente el volumen de producto que podría entrar en el mercado europeo, sino también las condiciones en las que compite. El cordero procedente de Australia llega al mercado con un coste estimado de entre 6,5 euros y 7 euros por kilogramo canal, mientras que el precio medio europeo se sitúa en torno a 9 euros. Esta diferencia, cercana al 30%, puede tener un impacto directo en la rentabilidad de las explotaciones europeas.

"Las decisiones comerciales no pueden ignorar su impacto sobre el territorio ni sobre miles de explotaciones que mantienen vivo el medio rural, además preservando el campo de los incendios. Esto podría afectar a miles de familias que hoy día habitan la España Rural más despoblada", ha subrayado Muñiz.

En este contexto, Interovic pide al Gobierno de España que defienda en Bruselas una posición que tenga en cuenta el papel estratégico del sector ovino y caprino en el equilibrio ambiental, social y económico del medio rural europeo y que el ovino sea reconocido como "sector sensible" en las negociaciones comerciales internacionales.