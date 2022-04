Interovic y Provacuno impulsan con la interprofesional de Hungría sellos de bienestar animal en Europa

Este plan, financiado con fondos europeos, se desarrollará entre 2022 y 2024

Las interprofesionales del cordero y vacuno español, Interovic y Provacuno, han impulsado junto a la interprofesional del cordero de Hungría, JTT, un plan de promoción del bienestar animal de los rumiantes a nivel europeo por el que ponen en marcha unos sellos certificados.

El plan, presentado este martes en la sede de la Comisión Europea en Madrid, está financiado con fondo europeos y se desarrollará entre 2022 y 2024 como respuesta a las demandas de los ciudadanos de la Unión Europea en materia de bienestar animal, ya que el 94% ve importante proteger a los animales de granja y ser transparentes sobre las condiciones en las que se crían, según el Eurobarómetro Attitudes of European Citizens Towards AW.

Así, el sello de certificación acreditada creado por las mencionadas interprofesionales cumple con el principio de 'Las cinco libertades' de la Organización Internacional de la Salud Animal (OIE) y con todos los requisitos que en esta materia exigen la UE y las autoridades nacionales.

Igualmente, incluye compromisos "voluntarios" basados en criterios científicos sobre el animal, su entorno y la relación que tiene con las personas que lo cuidan para, de este modo, garantizar el bienestar animal de los rumiantes. De esta manera, los productores europeos que lo requieran tienen a disposición estos sellos.

"La certificación acreditada no solo es una garantía para el consumidor, sino que también lo es para el propio ganadero, quien, gracias a la certificación, se somete a un proceso de mejora continua y, además, puede tener la tranquilidad de que el modo en el que trabaja y cuida de sus animales es el adecuado y que por ello va a ser valorado", ha subrayado el presidente de Provacuno, Eliseo Isla, respecto al certificado.

CONTRIBUCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD

Por su parte, el presidente de Interovic, Raúl Muñiz, ha destacado la contribución de esta campaña para la consecución de objetivos de la UE en el marco del desarrollo sostenible. En este sentido, ha indicado que para que el bienestar animal "se traduzca en una verdadera mejora de la sostenibilidad, es necesario que, además, incluya el aspecto socioeconómico".

"Es decir, que los productores vean reconocido su trabajo y puedan vivir dignamente de él. Porque solo de ese modo se puede garantizar la fijación de población en zonas rurales y el mantenimiento de ecosistemas, dando verdadero sentido a la visión holística de la sostenibilidad definida por la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés)", ha apostillado.

Durante el acto de presentación, se ha celebrado, además, la mesa redonda 'La importancia de la certificación acreditada', en la que productores, distribuidores, certificadores y un representante de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) han debatido en torno a los valores diferenciales que aporta un sello.

En este sentido, ENAC ha incidido en que "las certificaciones que no están cubiertas por la acreditación no son evaluadas en auditoría por ENAC, por lo que, al no contar con la garantía de la acreditación, el resultado tiene una fiabilidad desconocida".

El acto ha finalizado con la intervención de la directora general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Esperanza Orellana.