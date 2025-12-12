Inveready inyecta 7,5 millones en Gigas con el apoyo de la UE para reforzar el crecimiento de la compañía

Archivo - Logotipo de Gigas - GIGAS - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fondo Inveready ha inyectado 7,5 millones de euros en Gigas Hosting a través de una emisión de obligaciones convertibles en acciones de la compañía y con vencimiento en cinco años, una operación de financiación que ha contado con el apoyo de la Unión Europea a través del fondo 'InvestEU' y orientada a refozar el crecimiento de la empresa.

"La presente emisión está financiada por la Unión Europea (...) con el respaldo financiero de España en el marco del compartimento del Estado miembro español del fondo 'InvestEU'", ha detallado la empresa a través de una comunicación remitida al BME Growth.

En concreto, el acuerdo de inversión se estructura en dos tramos por un importe total de 7,5 millones de euros y convertibles por un precio ponderado de 4,37 euros por título.

"Ambos tramos podrán ser convertidos en acciones a partir del decimonoveno mes de la suscripción", ha añadido la empresa, que destinará los fondos a reforzar el crecimiento orgánico de sus principales áreas de actividad.

En este contexto, cabe recordar que a mediados de abril Inveready elevó su participación en Gigas hasta el 32,27% tras ejecutar una conversión de obligaciones en acciones y realizarse la consecuente ampliación del capital de la compañía.

Además de Inveready, entre los principales accionistas de Gigas figuran José Eulalio Poza, uno de los fundadores de MásMóvil (hoy fusionada con Orange en Masorange), y Global Portfolio Investments, la sociedad patrimonial de la familia Domínguez de la Maza, dueña del grupo textil Mayoral.