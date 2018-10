Irlanda no espera una decisión de Bruselas sobre ayudas fiscales a Apple antes de Navidades

Publicado 23/11/2015 16:39:38 CET

BRUSELAS, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Finanzas irlandés, Michael Noonan, ha explicado este lunes que no espera que la Comisión Europea se pronuncie sobre las posibles ayudas fiscales a Apple por parte de Irlanda antes de Navidades puesto que el Ejecutivo comunitario ha solicitado más información sobre el caso y retrasará el proceso de investigación.

"Lo que ha pasado es que la Comisión quiere más información aparte de la que ya les remitimos. Nos han escrito pidiendo esa información y se la daremos. Nos tomará dos semanas juntarla y así estaremos muy cerca de la Navidad, por lo que no veo una decisión antes de Navidades", ha explicado antes de participar en la reunión de ministros de Economía y Finanzas (Eurogrupo).

El Ejecutivo comunitario mantiene tres casos abiertos desde que en junio de 2013 comenzó sus investigaciones sobre los llamados 'tax rulings' o decisiones tributarias anticipadas. Por el momento, examina los casos concretos de Apple en Irlanda, Amazon en Luxemburgo y un régimen específico en el impuesto de sociedades en Bélgica.

En octubre, Bruselas reclamó 20 y 30 millones de euros a Fiat y Starbucks por ventajas fiscales recibidas en Luxemburgo y Países Bajos, respectivamente.

Asimismo, preguntado por la fusión de Pfizer y Allergan, valorada en 150.424 millones de euros, Noonan ha defendido que Irlanda "no está presionando" para que se efectúe esta inversión, sino que es una decisión que tomas ambos grupos. "Pfizer y Allergan son inversores muy grandes en Irlanda, tienen intereses tangibles y sustanciales", ha explicado.

"Allergan tiene su sede en Irlanda y la entidad resultante tendrá su sede en Irlanda, pero no estamos presionando para la inversión. Es una decisión de las dos compañías. Nuestro interés es asegurarnos no solo de que no haya pérdida de empleo, sino que se creen puestos de trabajo", ha afirmado.