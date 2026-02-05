La italiana Enel se anotó un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 22.900 millones de euros en 2025

Archivo - Logo de Enel. - ENEL - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo Enel, energética italiana y matriz de Endesa, ha revelado este jueves que en 2025 registró un resultado bruto de explotación (Ebitda) ordinario de 22.900 millones de euros, un 2,2% más en comparativa interanual.

Según se desprende de la cuenta provisional de resultados, durante el ejercicio pasado también obtuvo unos ingresos de 80.400 millones de euros, esto es un 1,9% más que los 78.900 millones de euros facturados doce meses atrás.

La cifra de negocio se vio impulsada por la venta de materias primas en un mercado mayorista con unos precios más elevados que hace un año y por el alza en los ingresos por redes.

Por contra, la moderación en la factura energética de familias y pymes y la caída en el volumen de electricidad comercializada a clientes "top", especialmente en Italia, así como el menor aporte de las renovables, tuvo un efecto negativo.

Enel anticipa que los ingresos ordinarios netos de 2025 se sitúen ligeramente por encima del límite superior del rango previsto, fijado entre los 6.700 y 6.900 millones de euros.

La deuda financiera neta repuntó un 2,5%, hasta los 57.200 millones de euros, con el 'cash flow' compensando "sustancialmente" las necesidades asociadas a los gastos de capital y al pago de dividendos.

Asimismo, la variación del pasivo se debió a la evolución positiva del tipo de cambio, así como a las necesidades financieras relativas a la compra de acciones propias por parte de Enel, Endesa y Enel Américas.