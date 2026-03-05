ITB Berlín cierra su edición del 60 aniversario con casi 97.000 asistentes, pese al conflicto en Oriente

Eingang Süd *** Local Caption *** South Entrance - RALF GÜNTHER

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

ITB Berlín 2026 cierra las puertas de su edición número 60 este miércoles con la reunión de casi 97.000 asistentes a lo largo de los tres días de feria, cifra similar al año anterior, pese a la disponibilidad limitada de vuelos, en algunos casos debido al conflicto en Oriente Medio.

Además, durante el evento internacional se concretaron acuerdos y decisiones de compra por valor de 47.000 millones de euros, según un comunicado de los organizadores.

"En su año de aniversario, la ITB Berlín volvió a conectar mercados, facilitó el diálogo sobre futuros negocios conjuntos y demostró su importancia para el diálogo y la cooperación internacionales, especialmente en tiempos de tensión geopolítica, sobre todo en Oriente Medio", valoró el CEO de Messe Berlin, Mario Tobias.

Además de su función económica, la feria volvió a ser un importante foro político y mediático. Es decir, un total de 110 representantes de alto nivel de la política, organizaciones e instituciones internacionales, así como unos 3.000 medios de comunicación y blogueros nacionales e internacionales, aprovecharon la feria para evaluar la situación actual del sector.

Con respecto a uno de sus encuentros estrella, la Convención ITB Berlín 2026, se completaron 200 sesiones en 17 ejes temáticos, con más de 400 ponentes de renombre que debatieron sobre temas, como la IA, el crecimiento sostenible, las nuevas estructuras de mercado, la resiliencia y la responsabilidad de las empresas y los destinos.

Otro punto destacado de fue la Cumbre de Ministros de la ONU, celebrada el 2 de marzo en el CityCube de Berlín. Alrededor de 20 ministros de turismo trataron asuntos relacionados con crecimiento sostenible, gobernanza, desarrollo de competencias y responsabilidad social en una reunión a puerta cerrada con otros responsables de la industria.

Por su parte, el país anfitrión de esta edición, Angola, puso el foco de su oferta en la diversidad, la cultura y el turismo sostenible, bajo el lema "El Ritmo de la Vida". Asimismo, ya se ha anunciado el próximo destino en ostentar este reconocimiento en la próxima edición de 2027 y será Maldivas.

Precisamente, ITB Berlín 2027 tendrá lugar del 16 al 18 de marzo de 2027. Este cambio excepcional de fecha tiene en cuenta aspectos interculturales, según los organizadores, con el fin de permitir a los expositores y visitantes musulmanes celebrar la Fiesta del Final del Ayuno al final del Ramadán y luego participar en la feria.