Izertis emite 3 millones de euros en su séptima emisión de pagarés en el MARF

Archivo - El presidente y CEO de Izertis, Pablo Martín, toca la campana por el comienzo de la cotización de la compañía en el Mercado Principal de la Bolsa, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 4 de julio de 2025, en Madrid (España). La consultora tecno - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tecnológica Izertis ha cerrado la séptima emisión de su programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por 3 millones de euros, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las dos nuevas emisiones que cerró el pasado 15 de septiembre, una de 2,7 millones de euros y otra de 300.000 euros, tienen una fecha de vencimiento de un año y un interés anual del 3,75% y del 3,5%, en cada caso.

Izertis renovó a principios del año su programa de pagarés por un saldo vivo nominal máximo total de 30 millones de euros y con una vigencia hasta el 2 de enero de 2026.