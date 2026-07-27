Izertis emite pagarés por 5,1 millones de euros con vencimientos en octubre de este año y abril de 2027

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MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izertis ha comunicado el cierre de la segunda y tercera emisión de pagarés al amparo de su programa en el Mercado de Renta Fija (MARF) y la correspondiente admisión a negociación de los títulos, operación a través de la cual ha levantado 5,1 millones de euros.

Según la notificación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las emisiones se han realizado en tres bloques diferenciados de pagarés. El primero consta de 16 valores por un importe de 1.600.000 euros, fecha de desembolso el 24 de abril de 2026, vencimiento el 23 de abril de 2027 y una TIR del 4,25%.

El segundo lote incluye 20 valores por 2.000.000 de euros, desembolso el 24 de abril de 2026, vencimiento el 23 de octubre de 2026 y una TIR del 3,6%. Por último, el tercer bloque consta de 15 valores por 1.500.000 euros, desembolso el 24 de julio de 2026, vencimiento el 23 de abril de 2027 y una TIR del 4,1%.

Esta actuación se enmarca dentro del plan comunicado el 9 de enero de 2026 que preveía la incorporación de un programa de pagarés por un saldo vivo nominal máximo total de 30 millones con vigencia hasta el 2 de enero de 2027.