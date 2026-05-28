Izertis mantiene la calificación 'BB+' de EthiFinance, que mejora su perspectiva de estable a positiva

Archivo - El presidente y CEO de Izertis, Pablo Martín. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación EthiFinance ha reafirmado la calificación crediticia de Izertis en 'BB+', al tiempo que ha mejorado su perspectiva de estable a positiva, según ha indicado la consultora en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

Izertis ha destacado que esta calificación "avala su solidez financiera".

El pasado mes de noviembre, la agencia emitió un informe reafirmando de nuevo la calificación 'BB+' para la asturiana, en el que también subrayaba el "posicionamiento competitivo" de la compañía en el sector de consultoría tecnológica.

En concreto, el informe detallaba la "fortaleza" del modelo de negocio de Izertis, así como su capacidad para seguir creciendo en un entorno competitivo y su compromiso con la innovación tecnológica.

Dentro de los fundamentos para su calificación, el informe analizaba el sector en el que se engloba la consultora tecnológica española destacando sus "buenas perspectivas de crecimiento, bajas barreras de entrada, con niveles de rentabilidad medios y una volatilidad relativamente baja".

Asimismo, la agencia apuntaba que las perspectivas del sector se consideraban favorables, impulsado por la demanda de soluciones digitales innovadoras que permitan a las organizaciones seguir creciendo en un entorno en constante cambio.