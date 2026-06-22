El jefe de Whatsapp en Meta deja su cargo y la compañía nombra a Kunal Shah, fundador de la india CRED

Archivo - Fotografía de archivo de los logos de Instagram, Facebook y WhatsApp en un teléfono móvil, con el logo de Meta de fondo - Jens Büttner/dpa - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Whatsapp en Meta, Will Cathcart, ha dimitido este lunes tras siete años como líder de la plataforma de mensajería instantánea y la compañía estadounidense ha anunciado que Kunal Shah, fundador de CRED, una 'fintech' centrada en la gestión de pagos con tarjeta, pasará a ocupar el puesto.

"Will Cathcart acaba de anunciar que deja su puesto como director de WhatsApp tras siete años al frente de la aplicación. Will ha sido uno de los líderes más importantes y eficaces de Meta, contribuyendo a que WhatsApp llegara a más de 3.000 millones de personas y defendiendo la privacidad de nuestra comunidad", ha indicado el consejero delegado de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, en una publicación en redes sociales.

Cathcart no dejará la compañía --propietaria también de Facebook e Instagram-- y se encargará de desarrollar nuevos productos desde cero. Zuckerberg le ha agradecido a su labor durante los últimos siete años. "Me entusiasma seguir trabajando estrechamente con él", ha añadido.

"Después de casi siete años liderando WhatsApp, estoy emocionado de compartir quién asumirá la responsabilidad de entregar mensajería simple, confiable y privada para el mundo. WhatsApp está en la posición más sólida que ha tenido jamás y eso ha mostrado el momento adecuado para dar un paso atrás", ha sostenido el saliente líder de WhatsApp en redes sociales.

Por su parte, Shah llega después de fundar en 2018 la compañía CRED, que ha alcanzado gran éxito en India, donde cuenta con unos 17 millones de usuarios mensuales.

"Kunal convirtió a CRED en una de las empresas tecnológicas más importantes de India y aporta la mentalidad emprendedora y la perspectiva global que le serán de gran utilidad para dirigir la aplicación de mensajería más grande del mundo. Tengo muchas ganas de trabajar con Kunal para seguir haciendo de WhatsApp el mejor servicio para miles de millones de personas y millones de empresas", ha destacado Mark Zuckerberg.

Igualmente, como parte este acuerdo para el nombramiento de Shah, CRED ha informado de que ha recaudado 85.500 millones de rupias indias (unos 800 millones de euros)en una ronda de financiación liderada por Meta. "Según los términos de la inversión, Meta se unirá a la estructura accionarial de CRED como inversor minoritario y no tendrá acceso a la información de los clientes de CRED", reza el comunicado.

"Fundé CRED en 2018 con la convicción de que la solvencia crediticia merece ser recompensada. En menos de ocho años, esa convicción se ha convertido en una nueva categoría: millones de miembros, unos 32.000 millones de rupias (285 millones de euros) en ingresos, rentabilidad, una amplia gama de licencias y una marca sólida. Sobre esta base, con capital adicional y un equipo extraordinariamente talentoso, CRED está preparada para convertirse en una institución perdurable durante las próximas décadas. Me retiro con gratitud y con la certeza de que el equipo seguirá superándose", ha indicado Kunal Shah.