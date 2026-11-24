Archivo - 17 September 2026, United Kingdom, Cumnock: Nvidia chief executive Jensen Huang records a pool interview ahead of a meeting hosted by King Charles III for leaders from the artificial intelligence (AI) sector, Government, and thought leaders to d - Jonathan Brady/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jensen Huang, restituido este lunes como presidente, consejero delegado y miembro del consejo de administración de Nvidia, deberá comparecer el próximo 3 de diciembre ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de Estados Unidos, según recoge la agenda de esta comisión, presidida por el republicano Tim Scott.

La audiencia pública del próximo 3 de diciembre, que se celebrará en formato híbrido, tiene como título 'Protegiendo la ventaja de Estados Unidos en IA: Supervisión de los controles de exportación estadounidenses' y contará como testigo con Jensen Huang.

Asimismo, en un comunicado conjunto, los presidentes del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China, el Comité de Inteligencia y el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes han indicado que Huang y el director jurídico de Nvidia, Tim Teter, comparecerán para las entrevistas cuyas actas se transcribirán los días 1 y 2 de diciembre, "tal como estaba previsto".

"La breve investigación interna del consejo de administración de Nvidia y la reincorporación de Jensen Huang no eliminan las amenazas a la seguridad nacional ni las preguntas que deben abordarse", recoge el comunicado firmado por John Moolenaar, presidente del Comité Selecto sobre China; Rick Crawford, del Comité Selecto Permanente de Inteligencia; y Brian Mast, del Comité de Asuntos Exteriores.

En este sentido, han reiterado su compromiso con la obtención de respuestas sobre el contrabando masivo de productos de Nvidia, su desvío para fines militares chinos y su papel fundamental en el avance de las capacidades de IA del principal adversario de Estados Unidos.

La semana pasada, tras su dimisión como consejero delegado de Nvidia, Huang aceptó voluntariamente declarar ante los tres comités de la Cámara de Representantes de EEUU.

De su lado, en el marco del anuncio este lunes de la restitución como CEO de Nvidia del empresario de origen taiwanés, el consejo de de la compañía subrayó que la investigación del comité formado por la multinacional para para esclarecer las informaciones sobre una presunta operación de inteligencia extranjera sobre Huang "continuará hasta su conclusión", añadiendo que el CEO se había comprometido a cooperar con la misma.