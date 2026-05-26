Jiménez de Parga dimite como consejero dominical de Indra en representación de Amber

Indra Group - CEDIDA

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Pablo Jiménez de Parga ha presentado este martes su dimisión como consejero dominical de Indra en representación de los intereses accionariales de Amber Capital UK --compañía que posee el 6,23% de los derechos de voto de la tecnológica-- con efectos desde el próximo 28 de junio de 2026, tal y como ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En consecuencia, el Consejo de Indra ha acordado someter a aprobación de la próxima Junta General ordinaria de accionistas el nombramiento de Magdalena Jacoba Bertram como nueva consejera dominical de parte del fondo de inversión británico.

Además, Indra ha recalcado que la decisión se ha tomado "en aras de contribuir a que la compañía alcance los umbrales de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el Consejo de Administración recomendados por el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas y exigidos por la Ley de representación paritaria y presencia equilibrada".

En este contexto, el Consejo ha agradecido a De Parga, que llevaba en el cargo desde el pasado 30 de junio de 2023, "su contribución y dedicación en el ejercicio de sus cargos".

La dimisión del consejero de Amber se sucede tras el nombramiento de Josep María Recasens como nuevo consejero delegado (CEO) de Indra con fecha a partir del 17 de junio, en sustitución de José Vicente De Los Mozos.

En concreto, Recasens será designado primero consejero ejecutivo y, posteriormente, consejero delegado de la tecnológica.

Por su parte, De los Mozos abandonará el cargo este mismo martes, a pesar de que la empresa comunicó en un principio que continuaría hasta el próximo 30 de junio, cuando cumplía su mandato y debía ser reelegido por la junta de accionistas que se celebra ese día.

Por otro lado, el órgano ejecutivo de Indra ha nombrado como nuevo secretario no consejero y letrado asesor del Consejo de Administración a José María de Paz, en sustitución de Ana María Sala.