Joan Roca reivindica la gastronomía española como motor de innovación, identidad y proyección internacional

Joan Roca , En La Universidad Internacional Menéndez Pelayo - JUAN MANUEL SERRANO ARCE-UIMP

SANTANDER 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El chef del restaurante El Celler de Can Roca, Joan Roca, ha reivindicado este lunes en Santander la gastronomía española como motor de innovación, identidad y proyección internacional.

Así lo ha manifestado durante la inauguración del encuentro 'La gastronomía: un activo estratégico del país' de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), cuyo objetivo es analizar el Plan Internacional de la Gastronomía Española como marco de acción para posicionar al país como potencia alimentaria, ha informado la UIMP.

Durante su ponencia 'La gastronomía que cambió el mundo', Roca ha contado la historia del restaurante, que ya lleva 40 años en funcionamiento. "Lo que habíamos visto en casa nos gustaba y fue lo que nos impulsó a abrirlo con ilusión y pasión, que siguen igual de intactas", ha señalado.

En este sentido, ha reconocido valores transmitidos por sus padres como "la generosidad, la hospitalidad, la autenticidad y la capacidad de compartir", que han contribuido al éxito de la empresa.

El chef ha indicado que esta trayectoria se puede extender a otros restaurantes "porque estamos en un país muy potente a nivel gastronómico". "El objetivo es llevar la cocina española por todo el mundo", ha subrayado Roca, quien ha hecho hincapié en la relevancia de "estar conectados con las raíces, tradición y memoria de donde han crecido".

Por ello, ha explicado que el objetivo es "hacer una labor de difusión de la cultura gastronómica desde el propio país, convirtiendo a los clientes internacionales en embajadores de los productos de aquí". "Es importante que vengan ellos a España, un país que sabe producir y que tiene un sector primario de primar nivel", ha matizado.

Igualmente, se ha enfocado en la necesidad de ser creativos e inconformistas para poder crear nuevas propuestas de manera constante. "A veces la inspiración llega de sucesos que pasan alrededor, aunque los libros también ofrecen puntos de partida para hacer platos nuevos", ha apuntado.

También ha participado la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, quien ha resaltado la importancia de "impulsar la despensa nacional, ya que España es el cuarto exportador más fuerte de la Unión Europea y el séptimo a nivel mundial".

Por su parte la vicerrectora de Internacionalización y Relaciones Institucionales de la UIMP, Mariola Urrea, ha reconocido que la misión de la universidad conecta con este curso porque se crea un espacio de reflexión, diálogo, ciencia y conocimiento poniendo en valor la 'Marca España'. "Hoy más que nunca necesitamos cultivar la conversación pública", ha señalado al destacar que este encuentro "vincula la memoria con la vanguardia".

A esta iniciativa se sumará la celebración del curso 'Creadores santanderinos y cántabros: Cenador de Amós, Jesús Sánchez y Marián Martínez, una revolución en la cocina cantábrica', que tendrá lugar el miércoles y jueves.