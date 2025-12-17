Jordi Hereu destaca el papel de la artesanía como "un sector estratégico que combina tradición e innovación"

Jordi Hereu durante la entrega del Premio Nacional de Artesanía 2025. - EUROPA PRESS

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado el papel de la artesanía como "un sector estratégico que combina tradición, innovación, sostenibilidad y arraigo territorial" en el marco del acto de entrega de la XVIII edición de los Premios Nacionales de Artesanía celebrado este miércoles.

Los galardones, promovidos por el departamento de Industria y organizados por Fundesarte, el área de promoción de la artesanía de la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI), constituyen una herramienta de reconocimiento, promoción y proyección de un sector que "contribuye de manera decisiva a la economía, la cultura y la cohesión territorial del país".

El maestro espartero de Úbeda (Jaén), Pedro Antonio Blanco Ubalde, ha sido premiado durante el acto con el Premio Nacional de Artesanía por su modelo de artesanía contemporánea que combina técnicas tradicionales, diseño, sostenibilidad y proyección internacional.

LLEVAR EL ESPARTO AL ÁMBITO DE LA MODA Y EL DISEÑO

Blanco Ubalde ha sido reconocido por llevar el esparto al ámbito de la moda, el diseño y los proyectos culturales, a través de Ubedies Artesanía, colaborando con diseñadores y marcas nacionales e internacionales, y contribuyendo activamente tanto a la transmisión del oficio como a su reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial.

El resto de los reconocimientos fueron otorgados al artesano gallego Aitor Martínez López de Arbina, galardonado con el Premio Producto por su colección 'Mundos'; a la marca navarra Baku Barrikupel, que recibió el Premio al Emprendimiento; y a la Fundación Pública Artesanía de Galicia, a quien se le otorgó el Premio Promociona para Entidades Públicas.

El alfar de Pablo Tito, maestro alfarero del municipio jiennense de Úbeda, se ha quedado a las puertas del Premio Nacional por un trabajo que "mantiene vivo el legado de la alfarería tradicional andaluza desde un enfoque contemporáneo", con un taller reconocido como Museo Oficial en el que conserva técnicas ancestrales y un horno árabe centenario, creando piezas que respetan los procesos históricos del oficio y combinan valor cultural, innovación técnica y sostenibilidad.

A su vez, el lutier sevillano Pablo Fernández Romero, especializado en la construcción artesanal de violas, ha quedado finalista en la categoría Producto por la viola de gamba Nicolás Bertrand, que busca el equilibrio entre tradición histórica, precisión técnica y sensibilidad artística con maderas nobles y herramientas tradicionales, inspirados en modelos barrocos pero adaptados a las necesidades actuales de los intérpretes.

Finalmente, el Premio Promociona para Entidades Privadas, ha sido para la Alfarería Melchor Tito, por el proyecto 'La poética del fuego y la tierra. Revivir un horno árabe', una iniciativa liderada por el maestro artesano ubetense Melchor Tito que ha reactivado un histórico horno hispano-morisco, devolviendo a la vida un patrimonio técnico y cultural único.

Durante el acto de entrega, el ministro Jordi Hereu ha anunciado que la próxima edición de los Premios Nacionales de Artesanía se celebrará en la ciudad de Zamora, reforzando así la conexión entre artesanía, territorio y desarrollo local.

Tras la intervención del titular del ramo, el primer teniente alcalde y concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, ha agradecido la elección de la ciudad como próxima sede y ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con la artesanía como "motor cultural, económico y turístico".