José Sáez (Lactalis), presidente de la asociación de Industriales de leche líquida de larga duración

José Sáel, nuevo presidente de la Asociación Nacional de Industriales de leche líquida y derivados lácteos de larga duración - FENIL

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Industriales de leche líquida y derivados lácteos de larga duración, integrada en la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL), ha designado a José Sáez, actualmente director general de Compras y Suministros de Lactalis en España y Portugal, como nuevo presidente de la entidad.

El nombramiento coincide con una nueva etapa para la asociación en la que, según esta, deben dar respuesta a los "retos específicos de la leche líquida y derivados de larga duración" como la nata o los batidos, categorías que representan el mayor volumen de ventas para el sector lácteo, pero que en los últimos años "han perdido cierta relevancia en cuanto a consumo, valor e innovación".

El nuevo presidente ha subrayado la necesidad de "impulsar una agenda pragmática y de consenso que refuerce la competitividad de la categoría y contribuya a su sostenibilidad futura".

Además, ha agradecido al presidente saliente, Óscar Hernández, de Calidad Pascual, su valiosa contribución al sector durante los años en los que ha estado al frente de la Asociación.

Sáez, licenciado en Gestión Comercial y Marketing por ESIC con formación internacional en ESCP Business School, cuenta con más de 25 años de trayectoria en gran consumo y en el sector lácteo, con responsabilidades en compañías como Lactalis Puleva, Leche Celta, Coca-Cola y Dacsa. Actualmente, es director general de Compras y Suministros de Lactalis en España y Portugal.

En este nuevo mandato estará acompañado de Florencio Rodríguez de CAPSA y Montse Jódar del Grupo Cacaolat como vicepresidente y tesorera de la asociación, respectivamente.