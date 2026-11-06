JPMorgan aflora una participación del 3,015% en Naturgy, valorada en unos 856 millones

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MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

JPMorgan Chase & Co. ha aflorado una participación del 3,015% en Naturgy, entre acciones e instrumentos financieros, según la notificación de participaciones significativas registrada este viernes en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La posición declarada equivale a unos 856 millones de euros tomando como referencia los 29,28 euros a los que cotizaban las acciones de la compañía esta mañana.

En concreto, el grupo ha comunicado un 2,894% de los derechos de voto atribuidos a acciones, que mantiene de forma indirecta y que corresponde a un total de 28,06 millones de títulos, junto con otro 0,121% a través de instrumentos financieros. La fecha en la que se alcanzó o cruzó el umbral fue el pasado 2 de noviembre.

El desglose de la participación incluye instrumentos sobre acciones de terceros y certificados de depósito sobre los que dispone de derechos de uso, equivalentes a 566.342 derechos de voto y representativos de un 0,058%.

Asimismo, JP Morgan ha declarado contratos de permuta financiera sobre acciones ('equity swaps') liquidados en efectivo, equivalentes a 613.742 derechos de voto, un 0,063%. El periodo de ejercicio o canje consignado para estos instrumentos abarca desde el 30 de noviembre de 2026 hasta el 3 de mayo de 2030.

La posición se articula a través de distintas sociedades del grupo, entre las que figuran JPMorgan Securities plc y JPMorgan Securities LLC, según la cadena de control recogida en la comunicación al supervisor.

JPMorgan ya tuvo una participación del 1,26% en Naturgy, que declaró al supervisor hace algo más de un año.

En cuanto a sus principales accionistas, Naturgy cuenta con CriteriaCaixa con un 28,5%, Global InfraCo con un 15,5%, Corporación Financiera Alba con un 5% y Sonatrach con un 4,1%, según consta en la web de la compañía.