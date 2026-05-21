El juez niega a Gotham el "privilegio" del secreto periodístico tras su informe contra Grifols

Archivo - Sede de Grifols en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El juez estadounidense que tramita la demanda por difamación que Grifols interpuso contra Gotham City Research por el informe publicado el 9 de enero de 2024 ha negado que el fondo bajista pueda acogerse "al privilegio" del secreto de sus fuentes como si fueran periodistas, según el auto recogido por Europa Press este jueves.

El juez ha asegurado que Gotham no ha aportado ninguna prueba de que un periodista profesional se gane la vida "indirectamente a través de escribir informes".

"Si la defensa se califica como periodista profesional, vemos poca diferencia entre ellos y una persona que publica escritos en su LinkedIn con la 'esperanza' de que estos escritos provoquen que un empleador les contrate en el futuro", ha añadido.

El magistrado ha descartado el argumento de la defensa de que los socios de Gotham --Daniel Yu y Cyrus de Weck-- se ganan la vida publicando estos informes y, por tanto, deben ser protegidos por la llamada 'Shield Law' de Nueva York, que evita que los periodistas deban revelar fuentes y materiales.

Ha apuntado que la ley marca que el periodista profesional debe obtener su sustento a través de la actividad periodística, y que Gotham depende de otros aspectos para lograr un beneficio --como tener una posición corta en una acción antes de que esta pierda valor, lo que ocurrió con la de Grifols tras la publicación de su informe--.

SEGUNDA RESULOCIÓN

El mismo juez ha dictado una segunda resolución en la que permite a Grifols ampliar el espacio temporal en el que puede recopilar pruebas que permitan determinar si el fondo bajista actuó "con malicia real" a la hora de publicar el informe, es decir, si sabía que la información publicada era falsa.

Así, permite que la empresa catalana acceda a los documentos que hagan referencia directa al préstamo de 95 millones de dólares a Scranton Enterprises --el family office de la familia Grifols--.

Grifols tiene, por tanto, permiso para acceder a todos los documentos que puedan esclarecer la intención de Gotham, siempre que fueran dentro del año posterior a la presentación de la demanda.