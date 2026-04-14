Juguettos eleva sus ventas un 6,3% en 2025, impulsado por el relanzamiento de Imaginarium y los 'kidult'

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MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cooperativa española Juguettos ha elevado un 6,3% su facturación en 2025, hasta alcanzar los 164,3 millones de euros, impulsado por el relanzamiento de la marca Imaginarium, la optimización de la estrategia multicanal y el desarrollo del segmento 'kidult'.

En concreto, la juguetera con estos resultados consolida su posición como principal cadena detallista de jugueterías en España y afianza una cuota de mercado de un 15%, tras registrar un alza del 0,4%, según informa la compañía.

De esta forma, uno de los hitos más relevantes del ejercicio se produjo en octubre con el relanzamiento de Imaginarium, la histórica marca adquirida por Juguettos en 2024 tras presentar concurso de acreedores.

Las ventas de las 190 referencias que volvieron al mercado aportaron al negocio 1,5 millones de euros, con un impacto muy positivo en el último trimestre el año y la campaña navideña. Además, el segmento 'kidult', los productos dirigidos al público juvenil y adulto, mantiene su dinamismo dentro del portfolio de Juguettos y creció un 10%, alcanzando el 20% de la facturación total e impulsado por categorías vinculadas al coleccionismo y licencias como Funko o Pokémon.

La juguetera también ha destacado que en el pasado ejercicio llevó a cabo un proceso de optimización de su red comercial, integrada actualmente por 273 establecimientos, dos menos frente a los 275 del ejercicio anterior. Esta evolución responde a una estrategia de relocalización y concentración del negocio en ubicaciones más eficientes, orientada a maximizar la rentabilidad y mejorar la experiencia de cliente.

Así, los centros comerciales se mantienen como motor de crecimiento, con incrementos medios en ventas superiores al entorno urbano, afianzándose como espacios clave dentro del modelo de 'retail' de la compañía. Por su parte, el canal 'online' mantiene su fortaleza, con una evolución sostenida que ha permitido duplicar su volumen de negocio en los últimos tres años.

"Estos resultados reflejan la capacidad de Juguettos para adaptarse a un entorno cambiante sin perder su esencia atesorada en 50 años de historia. Seguimos creciendo desde la cercanía y la innovación y con el propósito de proporcionar al cliente las claves para acertar, frente a la posibilidad de elegir y equivocarse", ha asegurado el director general de Juguettos, José Luis Díaz Mariscal.

IMPULSARÁ SU EXPANSIÓN CON APERTURAS DE NUEVAS TIENDAS

Por otro lado y de cara a este año, Juguettos prevé seguir desarrollando su modelo multicanal, con la tienda física como eje central de su propuesta de valor. Así, prevé concentrar su expansión en Valencia, Torrevieja, Madrid, Las Palmas, Elche, Barcelona, Sevilla, Almería y Jerez de la Frontera para reforzar su capilaridad y proximidad al cliente. E

La cooperativa juguetera ha indicado que esta expansión junto a su consolidación estratégica y una cuidada selección de surtido, son pilares de su crecimiento.

Asimismo, intensificará su apuesta por la innovación tecnológica, con el objetivo de aumentar la personalización del proceso de compra y optimizar procesos clave como la logística de entregas y devoluciones, los sistemas de pago y la integración entre servicios centrales y red de tiendas, así como los procesos operativos rutinarios.

En paralelo, seguirá promoviendo proyectos de colaboración entre su equipo de I+D y proveedores, orientados a desplegar nuevas soluciones y mejorar la propuesta de valor de la firma juguetera.