La junta de accionistas de Nestlé ratifica a Pablo Isla como presidente de la compañía

Archivo - Pablo Isla, presidente de Nestlé. - CINVEN - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pablo Isla continuará al frente de Nestlé tras ser ratificado este jueves como presidente de la compañía por la junta general de accionistas que ha dado el visto bueno a todas las propuestas del consejo de administración.

"La junta general de accionistas de hoy marca la implementación de importantes mejoras en la gobernanza que fortalecen la participación de nuestro consejo, aprovechan mejor la experiencia de nuestros miembros y optimizan nuestra supervisión y toma de decisiones. Nos complace dar la bienvenida a nuestros dos nuevos consejeros", ha sostenido el presidente de Nestlé.

Isla, exconsejero delegado de Inditex entre 2005 y 2011 y su presidente ejecutivo entre 2011 y 2022, asumió el cargo su cargo en Nestlé en octubre de 2025 y ya formaba parte de su consejo de administración desde 2018, ocupando el cargo de vicepresidente y consejero independiente principal del grupo desde 2024.

Alrededor de 1150 accionistas o sus representantes, con una representación del 54,6% del capital y el 74,6% de las acciones con derecho a voto, han ratificado el nuevo órgano rector y respaldado a Isla para iniciar un nuevo mandato al frente de la empresa.

Dick Boer permanecerá como vicepresidente y director independiente principal y, asimismo, Gabrielle Ineichen-Fleisch seguirá ejerciendo como vicepresidenta del gigante suizo de la alimentación.

Además, los accionistas aprobaron la revisión anual y la propuesta de dividendo que se situó en 3,10 francos suizos (unos 3,36 euros), elevándose así en cinco céntimos suizos respecto al registrado el ejercicio anterior, lo que supone el trigésimo aumento consecutivo.

Nestlé marcó un beneficio neto atribuido de 9.033 millones de francos (9.786 millones de euros) en 2025, lo que implicó reducir en un 17% lo anotado en el ejercicio anterior. Además, en octubre la compañía suiza anunció el recorte de hasta 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo.