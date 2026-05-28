Junta de Elecnor aprueba un dividendo de 0,417 euros y los nombramientos de Morenés y Prado como dominicales

Junta General de Accionistas de Grupo Elecnor, a 27 de mayo de 2026. - GRUPO ELECNOR

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La junta general de accionistas de Grupo Elecnor ha aprobado un dividendo complementario de 0,417 euros por acción, que se abonará el 10 de junio, y los nombramientos de Carmen Morenés Giles y Marta Prado Aranguren como nuevas consejeras dominicales, según la información remitida este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por un lado, la junta ha autorizado este miércoles el reparto de un dividendo complementario con cargo a los resultados de 2025 de 36,3 millones de euros, lo que equivale a 0,417 euros por acción, y que será pagado el próximo 10 de junio de 2026.

Esto se suma al dividendo a cuenta ya abonado de 8 millones de euros, lo que genera un total de 44,3 millones destinados a dividendos con cargo a los resultados del año pasado.

Por otro, ha dado luz verde a los nombramientos de Carmen Morenés Giles y Marta Prado Aranguren como nuevas consejeras dominicales, en sustitución de Miguel Morenés y Rafael Prado.

En ese sentido, el presidente de Grupo Elecnor, Jaime Real de Asúa, ha agradecido "la enorme dedicación" de ambos -durante más de 38 años en el caso de Morenés y 32 años en el de Prado- como consejeros y "su contribución para situar al grupo en la excelente posición en la que se encuentra hoy", según recoge un comunicado de la firma.

Además, se ha aprobado la reelección de Jaime Real de Asúa Arteche, Ignacio Prado Rey-Baltar, Miguel Cervera Earle y Juan Landecho Sarabia como consejeros dominicales, así como de Irene Hernández Álvarez y Francisca Ortega Hernández-Agero como consejeras independientes, todos ellos por el plazo estatutario de cuatro años.

De esta forma, Real de Asúa Arteche y Prado Rey-Baltar se mantienen en sus cargos de presidente no ejecutivo y vicepresidente del consejo de administración, respectivamente.

Asimismo, se ha aprobado por mayoría la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2025, la reelección por un año de PricewaterhouseCoopers Auditores como auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado y el Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros correspondiente al 2025.

Grupo Elecnor ha obtenido un beneficio neto consolidado de 27,1 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 8,1% más que en el mismo periodo del año anterior.

Además, el resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo avanzó un 6,6% entre enero y marzo, hasta los 58 millones de euros, y la cifra de negocio se situó en 930,8 millones de euros, un 3,7% más que en el primer trimestre de 2025.

"Estamos muy satisfechos del buen hacer en esta primera etapa de ejecución del plan (estratégico 2025-2027) y convencidos de que contamos con la estrategia adecuada para cumplir nuestro propósito corporativo: impulsar desarrollo y crear oportunidades", ha celebrado el CEO de Grupo Elecnor, Alberto García de los Ángeles.