Kering anuncia la salida del consejero delegado de Bottega Veneta, Bartolomeo Rongone

Archivo - Logo de Kering. - KERING - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo Kering, dueño de Gucci o Balenciaga, ha comunicado este martes la salida del consejero delegado de Bottega Veneta, Bartolomeo Rongone, a partir del próximo 31 de marzo para "emprender nuevos retos profesionales".

Según se desprende de la nota de prensa publicada, el proceso de selección para encontrar el sustituto de Rongone ya se ha iniciado. Se prevé que se anuncie al elegido en un "futuro cercano".

"Me gustaría agradecer a Leo Rongone su liderazgo y la importante contribución que ha realizado a Bottega Veneta durante los últimos seis años", ha afirmado el consejero delegado de Kering, Luca de Meo.

"Durante su mandato, ha alcanzado importantes hitos junto con su equipo y ha apoyado el desarrollo continuo de la firma. Le deseo mucho éxito en sus futuros proyectos profesionales", ha completado el directivo.