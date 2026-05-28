KM Malta Airlines inicia la nueva ruta entre Malta y Málaga con vuelos directos dos veces por semana

Celebración primer vuelo directo entre Málaga y Malta - KM MALTA AIRLINES

MÁLAGA 28 May. (EUROPA PRESS) -

KM Malta Airlines celebró el pasado miércoles el vuelo inaugural del lanzamiento de su nuevo servicio directo entre Málaga y Malta. La nueva ruta opera dos veces por semana, los miércoles y domingos, ofreciendo a los clientes conexiones directas convenientes entre el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP) y el Aeropuerto Internacional de Malta (MLA).

La ocasión estuvo marcada por un evento especial de bienvenida organizado por el Aeropuerto Málaga-Costa del Sol para conmemorar la llegada y salida del primer vuelo regular de la aerolínea que conecta ambos destinos mediterráneos.

Al mismo tiempo, según han informado desde la aerolínea en un comunicado, el Aeropuerto Internacional de Malta también dio la bienvenida a los pasajeros que llegan en el servicio inaugural Málaga-Malta, "marcando otro hito importante en el fortalecimiento de la conectividad entre el sur de España y las islas maltesas".

Las islas maltesas ofrecen a los visitantes "una mezcla única de historia, ocio, gastronomía y un vibrante estilo de vida mediterráneo". Según han recordado, los viajeros pueden explorar La Valeta, la capital de Malta, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, pasear por las históricas calles de Medina, disfrutar de las pintorescas costas de Gozo y Comino, o disfrutar de la vibrante escena culinaria y nocturna de la isla.

Malta también es un destino popular para escapadas cortas en la ciudad, aprendizaje de inglés, vacaciones de buceo y turismo cultural, atrayendo visitantes durante todo el año gracias a su clima templado y la diversa oferta turística.

La introducción de Málaga refuerza aún más la red de KM Malta Airlines para el verano 2026, ofreciendo a los clientes una mayor variedad de opciones de viaje entre los principales destinos mediterráneos, al tiempo que continúa apoyando el turismo y la conectividad entre España y Malta.