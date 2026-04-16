Kyndryl lanza un gemelo digital del puesto de trabajo basado en IA

Kyndryl lanza una solución diseñada para ayudar a las organizaciones a evitar interrupciones en el trabajo. - KYNDRYL

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Kyndryl, proveedor de servicios tecnológicos empresariales, ha presentado hoy 'Kyndryl Digital Twin for the Workplace', un gemelo digital del puesto de trabajo basado en IA y diseñado para ayudar a las organizaciones a evitar interrupciones en el trabajo de sus profesionales, según ha informado este jueves en un comunicado.

Esta herramienta combina inteligencia predictiva, automatización y visibilidad operativa para mejorar la experiencia del empleado mediante operaciones de servicios tecnológicos automatizadas.

La compañía ha explicado que, en situaciones donde el sistema puede fallar como es el caso de los aeropuertos, la solución ofrece "soporte de forma dinámica" a una fuerza laboral distribuida y dependiente de la tecnología.

Asimismo, Kyndryl Digital Twin for the Workplace crea una representación virtual de cómo se desarrolla el trabajo, permitiendo a los equipos de TI identificar dónde se ralentiza el trabajo, qué lo está causando y cómo solucionarlo antes de que afecte a los empleados.

También el informe ha destacado que la solución se ejecuta sobre Microsoft Azure. Así, al combinar la experiencia de Kyndryl en operaciones de puesto de trabajo digital con la plataforma de Inteligencia Artificial (IA) de Microsoft, las organizaciones pueden pasar de la experimentación a soluciones productivas basadas en IA.

El responsable de puesto de trabajo digital en Kyndryl España, Luis Aguilar, ha comentado que "en Kyndryl evolucionan desde un soporte reactivo hacia la ingeniería predictiva". Además, ha concluido que "no se trata solo de optimizar herramientas, sino de mejorar el trabajo de las personas".