Lagarde (BCE) asegura que Europa aún está a tiempo de beneficiarse de la IA pese a llegar tarde a su creación

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha asegurado este lunes que la Unión Europea aún está a tiempo de aprovecharse económicamente del 'boom' de la IA pese a haber perdido el tren de su creación.

"Europa no está a la vanguardia en el desarrollo de modelos de IA, pero, si la historia sirve de guía, es posible que el mayor beneficio económico no resida en la producción de estas herramientas, sino en su aplicación en toda la economía", ha explicado durante un acto celebrado en Washington para la entrega de premios en honor de Paul Volcker.

Lagarde ha destacado que Europa parte de una "posición de fuerza" en lo referido al despliegue de la IA, ya que cerca de la mitad de las empresas manufactureras de la UE ya aplican la IA o 'big data' frente a menos de un tercio que hacen lo propio en Estados Unidos.

"La base industrial de Europa, a veces considerada como una reliquia de la vieja economía, puede acabar siendo su activo más importante", ha resumido. Lagarde ha dado cuenta de que los inversores están apostando por la aplicación de la IA en los sectores "más dinámicos".