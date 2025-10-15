Los líderes del sector porcino se citan en Lorca (Murcia) para analizar los retos y oportunidades del sector

Cartel del Foro Porcino Murcia 2025, organizado por la Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC) - INTERPORC

En el encuentro, organizado por Interporc, se debatirán los avances en sanidad animal, bienestar, sostenibilidad e innovación

LORCA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

Destacadas figuras del ámbito empresarial, técnico e institucional se darán cita el próximo 28 de octubre en el Foro Porcino Murcia 2025, organizado por la Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interporc) en la Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca (Sepor), según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

Bajo el lema 'Un sector que transforma el presente para seguir liderando el futuro', la primera ponencia correrá a cargo del director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera en la Región, Juan Pedro Vera Martínez, quien hablará sobre 'El sector porcino en la Región de Murcia: motor de crecimiento, referencia internacional y compromiso sostenible'.

A continuación, se sucederán tres mesas redondas que abordarán los grandes ejes de futuro del sector. En la primera, 'La sanidad como pilar de nuestro liderazgo mundial', participarán Juan Eladio Oliva (Cefusa), Ángel Garrido (Jisap), Valentín Sevilla (Porcisan) y Manuel Toledo (Grupo Francés), bajo la moderación de Joan Sanmartín, consejero delegado de OPPGroup.

Posteriormente, la mesa, 'El sector porcino español como modelo de producción en el mundo', contará con la intervención de Pablo Bernardos, subdirector general adjunto de Producciones Ganaderas y Cinegéticas del MAPA; Miguel Ángel Higuera, director general de Anprogapor; Giuseppe Aloisio, director general de Anice; y un representante de la Asociación de Empresarios de Ganadería de la Región de Murcia, moderados por Daniel de Miguel, director adjunto e internacional de Interporc.

En la última mesa, moderada por el director general de INTERPORC, Alberto Herranz, debatirán sobre 'El nuevo ciclo del porcino: cómo ser más competitivos en un mercado global' Juan Antonio Cánovas (El Pozo Alimentación); Francisco Miñarro (La Comarca Food Group); Antonio Sánchez (Porcisan); Ramón Soler (Faccsa); y Guillermo Beltrán (Famadesa).

El presidente de Interporc, Manuel García, que será el encargado de clausurar el evento, ha destacado que "contar con este nivel de representantes del tejido empresarial, de la administración y de las principales asociaciones del sector garantiza un debate enriquecedor, capaz de ofrecer una visión global sobre los desafíos y oportunidades de una ganadería moderna, sostenible y competitiva".

Además, ha subrayado que el foro será un espacio para compartir conocimiento y poner en valor el papel de la Región de Murcia como uno de los grandes motores de la producción porcina europea.