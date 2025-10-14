Limehome continúa su expansión con la apertura de sus primeros apartamentos en Londres y París

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Limehome, operador europeo de apartamentos turísticos, ha abierto sus primeras propiedades en Londres y París como parte de su estrategia de crecimiento en el sector hotelero, según ha informado este martes la compañía.

La empresa ha destacado que estas aperturas se apoyan en su "sólido crecimiento" durante la primera mitad de 2025 y son un reflejo de la creciente demanda de modelos de hospitalidad digital en los principales mercados europeos.

En concreto, Limehome 'debutará' en Reino Unido en el distrito de Streatham Hill, al sur de Londres. El edificio, que anteriormente servía como alojamiento para el personal de un pub, ha sido reconvertido en menos de cinco meses en apartamentos turísticos distribuidos en dos plantas. Esta ubicación de Streatham funciona desde principios de agosto.

Para el operador alemán de apartamentos turísticos, Reino Unido representa un mercado clave en expansión. Además de Londres, Limehome busca activamente incorporar nuevos proyectos de entre 20 y 200 unidades a su cartera en las 30 ciudades más grandes del país.

MONTMARTRE, UBICACIÓN DE SUS APARTAMENTOS EN PARÍS

En París, Limehome ha inaugurado su primer establecimiento en el corazón del barrio de Montmartre, en la Passage Lathuille, mediante un antiguo hotel que ha sido transformado en 20 apartamentos turísticos situados a pocos pasos del Sacré-Cour.

La reconversión se realizó en sólo tres meses y el establecimiento logró una ocupación del 100% nada más abrir sus puertas a comienzos de este mes.

"Reino Unido y Francia constituyen pilares fundamentales en la estrategia de expansión europea a largo plazo de Limehome. Al ser dos de los mercados de hospitalidad más grandes y desarrollados de Europa, ambos países ofrecen condiciones favorables para el modelo completamente digital de Limehome: alta densidad urbana, gran demanda turística tanto nacional como internacional y un amplio número de inmuebles infrautilizados", ha destacado la compañía.

La empresa planea ampliar de forma "significativa" su presencia en ambos países durante los próximos 12 a 24 meses.

"La expansión de Limehome en estos destacados destinos turísticos refuerza la posición de Londres y París como las dos ciudades europeas con mayor número de pernoctaciones en la última década, con unos 80 millones en Londres y más de 50 millones en París cada año", ha subrayado la compañía.

Josef Vollmayr, cofundador y codirector ejecutivo de Limehome, ha afirmado que las aperturas en Londres y París reflejan la "ambición" de la empresa de ofrecer comodidad al huésped y eficiencia operativa en los mercados más competitivos de Europa.

"A nuestros socios les ofrecemos la posibilidad de hacer que prácticamente cualquier inmueble comercial -ya sea un antiguo hotel, oficina o pub de barrio- sea sostenible y rentable a largo plazo", ha añadido.