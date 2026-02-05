Logista gana 71 millones en su primer trimestre fiscal, un 8,4% menos, pero eleva sus ingresos un 3,3%

Resultados de Logista - EPDATA

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Logista obtuvo un beneficio neto de 71 millones de euros en su primer trimestre fiscal del ejercicio 2026 (de octubre a diciembre de 2025), cifra un 8,4% inferior a la del mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El beneficio de Logista en los tres primeros meses de su ejercicio fiscal se vio impactado por costes de reestructuración por valor de 4 millones de euros, frente a costes cercanos a cero en el ejercicio precedente, principalmente asociados a la externalización de una delegación propia en España.

Asimismo, el resultado también ha estado afectado por la ausencia de plusvalías en este trimestre, en contraste con la plusvalía de 4 millones de euros que registró en el ejercicio anterior por la venta de varios inmuebles en España.

Los ingresos del operador logístico crecieron un 3,3% en su primer trimestre fiscal de 2026, hasta los 3.399 millones de euros, con avances en las regiones de Iberia e Italia, que compensaron "sobradamente" el retroceso de los ingresos en Francia, según ha explicado la compañía.

Por su parte, las ventas económicas (ingresos ordinarios sin aprovisionamientos) totalizaron en este trimestre 454 millones de euros, un 0,8% menos.

El beneficio de explotación (Ebit) del grupo disminuyó un 5,4% en su primer trimestre fiscal, hasta los 82 millones de euros, mientras que el Ebit ajustado ascendió a 100 millones de euros, un 2% más que un año antes.

DIVIDENDO DE 2,09 EUROS EN 2025 Y "AL MENOS" EL MISMO PARA 2026

La junta general de accionistas de Logista, celebrada este miércoles, aprobó la distribución de un dividendo complementario del ejercicio 2025 de 203 millones de euros (1,53 euros por acción).

Este dividendo está compuesto por un dividendo complementario de 1,45 euros por acción más un dividendo extraordinario de 0,08 euros por título. Ambos que se pagarán conjuntamente el próximo 26 de febrero de 2026.

Tras el dividendo a cuenta del ejercicio 2025 que la compañía abonó el pasado 28 de agosto por importe total de 74 millones de euros (0,56 euro por acción), el dividendo total correspondiente al ejercicio 2025 alcanzará una cuantía de 277 millones de euros (2,09 euros por acción), igualando el dividendo repartido en el ejercicio anterior, con un 'pay-out' del 99%.

Logista ha afirmado estar comprometida con el retorno a sus accionistas, por lo que tiene intención de distribuir un dividendo total por acción para el ejercicio 2026 de "al menos" la misma cuantía distribuida durante los ejercicios 2024 y 2025 (2,09 euros por acción).

La compañía prevé registrar en el ejercicio 2026 un crecimiento "de dígito sencillo medio" en el Ebit ajustado respecto al obtenido en el ejercicio 2025. Esta estimación excluye tanto el impacto derivado de la variación del valor de los inventarios registrado en ambos ejercicios como cualquier adquisición que pudiera materializarse durante el periodo, ha precisado la empresa.

El grupo ha asegurado que, en línea con su plan estratégico, continúa buscando oportunidades de adquisición de empresas complementarias y sinérgicas.

"Seguimos avanzando en la optimización de las integraciones, evaluando además otras posibles oportunidades de crecimiento inorgánico", ha señalado el consejero delegado de Logista, Íñigo Meirás.

INGRESOS POR REGIÓN

En la región de Iberia (España, Portugal, Polonia, Países Bajos y Bélgica), los ingresos de Logista aumentaron en su primer trimestre fiscal un 2,8, hasta alcanzar los 1.312 millones de euros, mientras que las ventas económicas bajaron un 0,5%, hasta los 300 millones de euros.

En Italia, los ingresos de Logista avanzaron un 9,5%, hasta los 1.223 millones de euros, mientras que las ventas económicas ascendieron a 106 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,1% respecto al primer trimestre del ejercicio anterior.

Por último, en Francia, los ingresos alcanzaron los 880 millones de euros en el primer trimestre del ejercicio, un 3,8% menos, mientras que las ventas económicas ascendieron a 50 millones de euros, un 6% menos.