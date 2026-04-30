Logista recorta un 9,9% su beneficio semestral, hasta los 136 millones, pero eleva un 2,6% sus ingresos

Archivo - Fachada de la sede del grupo Logista - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Logista obtuvo un beneficio neto de 136 millones de euros en el primer semestre de su ejercicio fiscal (de octubre de 2025 a marzo de 2026), lo que supone un descenso del 9,9% respecto a las ganancias de 151 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.

Según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta caída del beneficio semestral se debe principalmente a una menor contribución del beneficio por la variación de inventarios.

En este sentido, Logista ha explicado que durante este periodo se han producido incrementos de precios del tabaco en España, Italia y Francia, así como variaciones en los impuestos especiales en Francia e Italia. Como resultado, se ha registrado un beneficio por variación de inventarios estimado de 32 millones de euros, inferior a los 46 millones de euros del mismo periodo anterior.

Los ingresos de Logista ascendieron en el primer semestre de su ejercicio fiscal a 6.594 millones de euros, un 2,6% más que el año anterior, con incrementos en Iberia e Italia, "que compensaron sobradamente la caída de ingresos en Francia".

De hecho, Logista ingresó 2.551 millones de euros en Iberia, un 3,6% más, de los que 2.058 millones de euros correspondieron a su negocio de tabaco, cuyos ingresos avanzaron un 5% en el primer semestre fiscal en comparación con el del año anterior.

En Italia, Logista logró unos ingresos de 2.380 millones de euros, un 6,3% más, todos procedentes del tabaco, mientras que en Francia recortó sus ingresos un 3,4%, hasta los 1.694 millones de euros.

Por su parte, las ventas económicas del operador logístico se situaron en 904 millones de euros en su primer semestre fiscal, un 1,3% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

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