Lucena tacha de "mezquina" la presión de aerolíneas y defiende el alza de tarifas para blindar la inversión

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena (c), durante la Junta general de Accionistas de Aena, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, defendió este jueves en la Junta General de Accionistas la propuesta de tarifas aeroportuarias para el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III, 2027-2031), que contempla un incremento medio anual de 0,43 euros por pasajero, y un ambicioso plan de inversiones de 12.888 millones de euros, de los cuales casi 10.000 millones son inversiones reguladas directas.

Lucena subrayó que esta senda tarifaria es "moderada" y permite financiar la modernización y ampliación de la red de 46 aeropuertos españoles manteniendo la competitividad internacional de Aena.

Partiendo de un Ingreso Máximo Anual por Pasajero (IMAP) de 10,52 euros en 2026, la compañía propone una evolución progresiva que llevaría el IMAP hasta 12,69 euros en 2031, con subidas anuales que oscilan entre 0,40 y 0,47 euros según el año y que se ajustan en función del tamaño del aeropuerto (menores en los medianos y pequeños).

"Las tarifas de Aena siguen siendo muy competitivas. En 2025 el IMAG medio se situó en 10,35 euros por pasajero, por debajo de los 11,11 euros de 2015 en términos nominales y con una caída real acumulada del 37% en once años", destacó Lucena. Esta evolución contrasta con el fuerte crecimiento del tráfico --321,6 millones de pasajeros en España en 2025-- y los resultados récord de la compañía.

Lucena calificó de "irresponsable" y "frívola" la presión ejercida por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Asociación Española de Líneas Aéreas (ALA) para forzar una bajada continuada de las tarifas aeroportuarias al margen del marco regulador.

El presidente de Aena ha instado al sector a abandonar lo que define como un "vuelo gallináceo y un tanto mezquino" sobre el coste de los servicios aeroportuarios, señalando la contradicción que supone que las aerolíneas exijan rebajas mientras los precios de los billetes de avión han subido un 27% entre 2019 y 2025.

MAYOR CAPACIDAD, SEGURIDAD Y CALIDAD.

La propuesta de Aena busca dotar a los aeropuertos de mayor capacidad, seguridad y calidad para absorber un tráfico previsto de 1.690 millones de pasajeros en el quinquenio (desde 329 millones en 2027 hasta 347 millones en 2031).

El plan inversor total asciende a 12.888 millones de euros, de los que 9.991 millones son regulados y se recogen en el DORA III. Las obras se centrarán especialmente en los grandes hubs como Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, pero alcanzarán a toda la red.

Lucena insistió en que esta subida es compatible con el mantenimiento del pay-out del 80% del beneficio neto para los accionistas y con la solidez financiera de Aena, cuya ratio de deuda neta sobre Ebitda se encuentra en niveles muy confortables.

La propuesta choca, sin embargo, con las demandas de las aerolíneas. Asociaciones como ALA e IATA han reclamado una bajada anual de las tarifas del orden del 4,9% durante el periodo, argumentando que Aena infraestima el tráfico y sobreestima costes operativos y de capital. Las compañías consideran que el gestor podría financiar las inversiones sin necesidad de alzas tarifarias.

En la Junta, Lucena rechazó estas presiones y recordó que cualquier ajuste debe respetar el marco regulador vigente, que establece un equilibrio entre inversiones, calidad del servicio y rentabilidad razonable. "La defensa del marco regulador y de la seguridad jurídica es clave para los accionistas y para el propio sistema aeroportuario español", afirmó.

Lucena vinculó esta postura a su deber fiduciario como administrador: "No podemos aceptar exigencias que pongan en riesgo la capacidad operativa de los aeropuertos ni la solidez financiera de Aena, que debe seguir combinando un ambicioso plan inversor con el mantenimiento del pay-out del 80% y una ratio de deuda cómoda".

La propuesta de DORA III presentada por Aena en febrero deberá ahora seguir su tramitación, con informes de la Dirección General de Aviación Civil, la CNMC y, en última instancia, aprobación del Consejo de Ministros. El gestor prevé que el documento definitivo se apruebe en la segunda mitad de 2026.

Con esta senda tarifaria, Aena busca conciliar el necesario esfuerzo inversor -después de años de contención- con el mantenimiento de unas tasas que siguen estando entre las más atractivas de Europa, según defiende la compañía.