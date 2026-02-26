Madrid acogerá el primer Foro Digital Iberoamericano en noviembre para impulsar la cooperación tecnológica

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - GOBIERNO DE ESPAÑA

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Madrid acogerá el primer Foro Digital Iberoamericano entre el 3 y 4 de noviembre de este año en el marco de la trigésima Cumbre Iberoamericana para impulsar la cooperación tecnológica.

"Está en nuestra esencia ofrecernos a ser puente entre regiones y civilizaciones", señaló el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante su participación en el Digital Summit Latam 2026 que se celebra en la capital española.

En el evento se darán cita gobiernos, empresas, organizaciones internacionales y universidades procedentes de la Comunidad Iberoamericana de Naciones para abordar asuntos como la inteligencia artifical, los entornos seguros para menores, la conectividad, los datos y las oportunidades de colaboración.

Preguntado por la agenda digital compartida por las regiones implicadas para los próximos cinco años, el titular ha apostado por la gobernanza tecnológica, los derechos digitales y la lucha contra las brechas digitales.

En su opinión, la cooperación regulatoria no debilita la autonomía nacional, "la refuerza frente a dinámicas globales que nadie puede gestionar solo. Y pocas regiones son tan propicias a entendernos política y culturalmente como las nuestras", ha añadido.

López afirmó que espacios como Europa o América Latina "o se ponen las pilas y se mueven rápida e invierten y crean infraestructura, o evidentemente serán limitados" en un sector donde se aportarán los datos y la energía a compañías que harán negocio con ellos.