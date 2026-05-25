Madrid concentra el 23% de reservas de turismo nacional coincidiendo con los conciertos de Bad Bunny

BARCELONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Madrid se sitúa como primer destino de turismo urbano nacional, con un 23% de las reservas de alojamiento en la plataforma Atrápalo, entre el 30 de mayo y el 15 de junio, coincidiendo con los conciertos del cantante Bad Bunny en el estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital, informa la plataforma en un comunicado este lunes.

Según Atrápalo los 10 conciertos del artista puertorriqueño han "disparado" las reservas de alojamientos y destaca especialmente la semana del 1 al 7 de junio, en la que se concentra el 45% de las reservas en Madrid, mientras que en la segunda semana se acapara el 33% de las reservas.

Ambas semanas coinciden con la visita del Papa León XIV a la capital lo que para el director de Producto y Operaciones de Atrápalo, Roberto Ramos, "está generando un impacto notable en la demanda hotelera de la capital".

Según datos de la plataforma el precio medio por noche durante el periodo de los conciertos de Bad Bunny se sitúa en 201 euros, si bien el precio medio se eleva hasta 229 euros en la primera semana de junio y desciende a los 217 euros en la segunda semana de mes.

Destaca también la ocupación media de 2,2 personas por habitación, lo que "evidencia que la tipología de viajero dominante es la de parejas y pequeños grupos de amigos".

La antelación media de reserva se sitúa en 59,5 días, mientras que la estancia media es corta, de 1,19 noches, lo que, según Ramos, es "algo coherente con un viaje orientado exclusivamente a estos eventos".