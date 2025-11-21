Mango Home impulsa su expansión en España con su desembarco en Madrid

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mango Home, la línea de hogar de Mango, refuerza su presencia en el sector del hogar con su desembarco en Madrid con la apertura este sábado de una tienda en Alcobendas, la cuarta a nivel mundial y la primera en la Comunidad de Madrid, según informa en un comunicado.

En concreto, la nueva tienda está ubicada en el centro comercial Moraleja Green y cuenta con una superficie de venta de 255 metros cuadrados y un equipo de más de 10 personas.

La directora de Mango Home, Nuria Font, ha reconocido que "Madrid representa un paso clave en nuestro plan de expansión". "Con la apertura de nuestra primera tienda independiente en la Comunidad, acercamos nuestra propuesta de hogar contemporáneo y acogedor a más clientes, ofreciendo espacios pensados para inspirar cada estancia de su casa", ha indicado.

Desde su lanzamiento en 2021, esta línea ha más que triplicado su tamaño y actualmente está presente en 34 mercados 'online', principalmente en Europa y Estados Unidos. Este año, ha dado un paso más con la creación de tiendas físicas monográficas, inaugurando cuatro nuevas tiendas -dos en Barcelona, una en Zaragoza y ahora en Madrid- avanzando así en su estrategia de crecimiento.

En esta etapa de crecimiento y expansión en tienda física, Mango Home ha ampliado su oferta para cubrir todas las estancias del hogar, pasando de un porfolio de 1.600 productos en 2024 a 6.000 en 2025, con dos colecciones al año.

De esta forma, esta apertura refuerza la presencia de Mango en la Comunidad de Madrid, donde la compañía cuenta actualmente con 49 tiendas que suman más de 28.700 metros cuadrados de superficie de venta.