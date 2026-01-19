Mango pone en marcha el programa 'Craft Your Future' de formación en oficios de la moda

Mango ha creado un programa de formación en oficios de la moda. - MANGO

BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mango ha puesto en marcha el programa 'Craft Your Future' que tiene como objetivo formar a perfiles técnicos para que sean capaces de afrontar los retos de la industria de la moda mediante una metodología práctica, colaborativa y aplicada a los desafíos actuales, informa en un comunicado este lunes.

El curso, desarrollado en colaboración con la escuela de diseño LCI Barcelona, "busca dar respuesta a uno de los grandes retos de la moda: la falta de relevo generacional" en disciplinas clave como el patronaje o la confección que requieren de precisión artesanal, creatividad y adaptación a las necesidades del siglo XXI.

El curso, subvencionado por Mango y que se imparte en las instalaciones de LCI Barcelona, dura 5 meses y en esta primera edición, participarán una veintena de alumnos, entre estudiantes de diseño de moda que buscan una especialización técnica en patronaje y confección industrial, y profesionales que desean actualizarse en procesos digitales y sostenibles.

La iniciativa se enmarca dentro del plan estratégico 4E de Mango y, concretamente, en su primera "E", Elevate, que pone en valor el craft y la propuesta de diseño diferencial de la compañía.

"NUESTRA IDENTIDAD"

"El craft forma parte de nuestra identidad desde hace 40 años: es el saber hacer que da valor al oficio de la moda y que está en el corazón de todo lo que hacemos en Mango", ha explicado la directora de marca de Mango, Blanca Muñiz.

Durante el curso, los alumnos profundizarán en patronaje industrial, confección avanzada, prototipado digital y procesos de calidad, combinando innovación, sostenibilidad y desarrollo técnico, y cuenta con un comité de expertos integrado por profesionales de la moda, la educación y la comunicación.