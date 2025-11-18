ManpowerGroup lanza en España el 'think tank' Work Intelligence Lab con el foco en el futuro del empleo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

ManpowerGroup ha presentado en España el Work Intelligence Lab (WIL), un 'think tank' que está concebido como un laboratorio de conocimiento, experimentación y colaboración, con el objetivo de impulsar la competitividad y productividad de las empresas y profesionales y construir un entorno laboral "más justo, inclusivo y sostenible".

En concreto, la empresa ha explicado que WIL pretende convertirse en un referente para todos los agentes implicados en el mundo del empleo (compañías, instituciones, profesionales y sociedad en general), generando inteligencia práctica que ayude a dar forma al futuro del empleo, mientras que la actividad se articulará en torno a distintas comisiones de trabajo que abordarán los retos, actuales y futuros, de las empresas.

De hecho, para ManpowerGroup, el 'think tank' se sostiene sobre tres pilares "fundamentales": su compromiso con la competitividad y la productividad, el conocimiento especializado y el espíritu de laboratorio.

Por su parte, el 'country manager' de ManpowerGroup España, Raúl Sánchez, ha destacado que el Work Intelligence Lab representa "una nueva etapa" en la manera de entender las organizaciones, el talento y la transformación.

EL EVENTO DE PRESENTACIÓN CONTÓ CON BRENÉ BROWN

El evento de presentación, celebrado en Madrid, contó con la presencia de Brené Brown, profesora e investigadora de la Universidad de Houston y experta en liderazgo.

En particular, la académica compartió su visión sobre la importancia de mantener una visión estratégica, a pesar de las demandas de urgencia del entorno, y sobre cómo los directivos deben gestionar su vulnerabilidad, mostrar confianza y a crear equipos en los que se busque la mejora continua.