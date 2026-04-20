Manuel Puig entra en la comisión ejecutiva de Colonial SFL

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Colonial SFL ha nombrado al consejero Manuel Puig como nuevo miembro de la comisión ejecutiva de la compañía, según ha informado la socimi a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Manuel Puig es vicepresidente de Puig, la multinacional catalana de moda, perfumes y cosmética cuya familia propietaria controla el 8% del capital de la socimi especializada en oficinas en Madrid, Barcelona y París.

Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Manuel Puig ha ocupado diversos cargos ejecutivos en Puig durante más de 35 años. Durante su carrera profesional en Puig, ha estado a cargo de la dirección de varias de sus marcas y en los últimos diez años participó en los procesos de adquisición que configuraron el crecimiento inorgánico de la compañía.

La familia Puig entró en Colonial en el año 2017 y se incorporó a su consejo de administración en 2023. Ahora ha entrado en la comisión ejecutiva, en la que están tanto el presidente de Colonial, Juan José Brugera, como su consejero delegado, Pere Viñolas, así como los consejeros Ana Bolado, Carlos Fernández, Felipe Matías y Giuliano Rotondo.