La marca Destination by Hyatt amplía su presencia en Grecia con la apertura de Parian Chronicle Hotel Paros

Parian Chronicle Hotel Paros. - HYATT

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hyatt Hotels Corporation ha celebrado este jueves la apertura de Parian Chronicle Hotel Paros, un establecimiento de 50 habitaciones situado en la isla de Paros (Grecia) y gestionado por SWOT Hospitality, lo que supone la segunda propiedad de la marca Destination by Hyatt en el país europeo y la primera en una isla griega, según un comunicado.

Ubicado en el pueblo de Kampos, a pocos minutos del aeropuerto y del puerto de Parikia, 39 habitaciones disponen de piscina privada, mientras que el resto cuenta con bañeras de hidromasaje al aire libre.

También destaca el NAAO, el restaurante insignia del hotel, una piscina exterior, junto con la propuesta de bienestar del hotel en torno al Nipson Spa, basado en un espacio wellness, de 120 metros cuadrados, con gimnasio, dos saunas independientes para hombres y mujeres, una cabina doble de tratamiento y zonas de relajación específica.

Los interiores reinterpretan la arquitectura tradicional griega a través de líneas limpias, volúmenes encalados y materiales naturales como la piedra, la madera y el lino. La paleta de tonos neutros suaves y cálidos matices tierra se inspira en el mármol de Paros y en las texturas del destino.

En línea con el compromiso de la marca, Parian Chronicle Hotel Paros conecta a los huéspedes con el patrimonio de la isla, ofreciendo una muestra de su cultura, artesanía y gastronomía local: desde descubrir playas escondidas y pueblos tradicionales hasta conocer a artesanos, productores y viticultores locales.